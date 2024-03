Quedó atrás la fecha FIFA donde debutó Ricardo Gareca al mando de

la Roja y de inmediato salta el debate sobre quiénes ganaron y perdieron

en estos 180 minutos ante Albania y Francia.

Suele pasar que el análisis se centra entre quienes jugaron y quiénes

no, pero también hay que dar espacio a quiénes se lesionaron y a quienes

no fueron convocados.

¿Quiénes ganaron?

El primero, Paulo Díaz. Podemos decir que al fin y con regularidad

estamos viendo al defensa de River Plate en la selección, que hoy es el

mejor central en Argentina, dicho por comentaristas al otro lado de la

cordillera. Eso es muy bueno para todos y marca un precedente. Porque

manteniendo este nivel se acaba la dupla Gary Medel con Guillermo

Maripán y uno de ellos tendrá que ser el acompañante de Díaz.

Paulo Díaz aporta juego aéreo, rapidez en las coberturas y orden defensivo.

Llamó la atención su marca fiera a Kylian Mbappé y cuando perdió una

pelota corrió de inmediato a recuperarla. El tipo está enfocado y

concentrado en cancha, cosa que no veía anteriormente.

Después de Paulo Díaz, Darío Osorio

El segundo, Darío Osorio. No me canso de decirlo. El jugador de la

liga chilena que reciba una oferta del extranjero debe irse de inmediato.

Sin pensarlo. Irse a Dinamarca le permitió mejorar en entrenamientos,

alimentación y competitividad. Acá era banca más encima con Mauricio

Pellegrino en Universidad de Chile. Gareca le dio la confianza, lo halagó y

le respondió con un gol. Él es el futuro del fútbol chileno.

Darío Osorio otro ganador en la gira a Europa.

El tercero, Mauricio Isla. Probaron hasta a mi abuela de lateral

derecho y nada. Para qué, si teníamos uno. No es culpa del Huaso que no

haya un sujeto que haga bien la pega en esa zona. Volvió, tras un gran

presente en Independiente, y resaltó de inmediato. De hecho en el primer

gol ante Francia hizo recordar sus mejores tiempos en el Udinese haciendo

juego con Alexis Sánchez.

El cuarto, Marcelino Núñez. Esa posición que no la había tenido en la

Roja es la que está teniendo en el Norwich. Por ende, Gareca recogió el

guante y aprovechó el regalo. Y la verdad que fue un regalo, porque se vio

a un jugador que se adapta a una zona nueva, donde ha ido aprendiendo a

quitar balones para luego complementarlo con lo que ha hecho siempre:

sumarse al ataque. Se “ganó” un jugador.

El quinto, Víctor Dávila. Llegó el día para ver en la Roja al jugador

que brilló en México y que por lo mismo llegó al fútbol ruso. Presente en

ataque, pero también colaborando en el medio cuando había que

recuperar la pelota. Tan comprometido con eso se le vio que llegó a estar

en el área cuando Randal Kolo Muani cabeceó y marcó el 2-1 parcial. De

hecho a él lo superaron en el salto, pero esa marca era de los centrales.

¿Quién perdió en la selección chilena?



En un inicio esperanzador es difícil nombrar a alguien en este ítem,

sin embargo, resalta el nombre de Brayan Cortés. Venía siendo titular en

el proceso anterior y en esta pasada no vio minutos.

Lo que puede verse como algo malo, no lo es en ningún caso. Porque

no perdió la titularidad ante cualquiera y todos sabemos que cuando

Claudio Bravo deje la selección, será el portero actual de Colo Colo quien

se quedará con el puesto.

¿Lesionados?

Guillermo Maripán: tendrá un lindo desafío tras su recuperación, dado que, con el presente de Díaz, habrá más lucha para ser titular.

Diego Valdés: en el proceso anterior era titular y ahora en esa zona

está Alexis Sánchez. ¿Eso significa que será banca o que volverá y el jugador del Inter pasará a ser el único delantero del equipo? Duda para Gareca.

Erick Pulgar: da la sensación que volviendo a la actividad es titular, pero quién sale… ¿Rodrigo Echeverría o Marcelino Núñez? Da la impresión que el primero.

¿No convocados?

Gary Medel: lo mismo que Maripán, pero con la salvedad que el

jugador de Vasco da Gama tiene mucha más experiencia que su

compañero en el fútbol y en la Roja. ¿Pesará eso para ser titular? Veremos.

Arturo Vidal: lo importante para el volante de Colo Colo era

recuperarse de su lesión y este tiempo sin fútbol es oro para él.

Recuperado tiene todo para ser convocado y ahí Gareca tendrá que ver

cómo le saca más rendimiento. Si como titular o entrando después para

sumar calidad y piernas frescas a un partido cerrado.