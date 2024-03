Cuando terminó el partido de Francia ante Chile apagué el televisor y

quedé en paz. Eso de inmediato me provocó un sentimiento de culpa.

Claro, crecí y crecimos en un país donde los comunicadores deportivos nos

maleducaron a punta de triunfos morales y mediocridades como valorar

una derrota. Entonces, empecé a analizar mi paz.

La verdad es que la vara estaba muy baja con respecto a expectativas

con la selección chilena. Mucho tiempo viendo partidos sin ideas de juego;

siendo superados por errores nuestros, no porque los rivales fueran

mejores; escuchando entrenadores sin autocrítica; jóvenes que no

aprovechaban sus oportunidades y experimentados que no eran apurados

por nuevos jugadores. Todo mal.

Y como todo mal, es momento de hacer un resumen triste. No lo

quisiera hacer, pero es necesario, dado que Ricardo Gareca nos hace

entender que tras Jorge Sampaoli perdimos ocho años. Vamos.

Se fue el casildense y Arturo Salah, en uno de los errores más grandes

en la historia de la Roja, sino el peor, empezó a elegir entrenadores bajo

sus gustos y olvidando cómo la selección chilena llegó al éxito por esos

años. Es sentirse demasiado importante. Es como que Chile fuera una

panadería, llegamos a lo más alto vendiendo hallullas y de un día para

otro alguien decide empezar a vender marraquetas. Porque se le dio la

gana. En ese momento, comenzó la destrucción.

Jorge Gómez Pelotazo alucina con la selección chilena de Ricardo Gareca.

Pero cómo dirán algunos, si llegó Juan Antonio Pizzi y fuimos

bicampeones de América. Primero, fue un DT que agarró el vuelo del

trabajo de Sampaoli y con la mayoría de los jugadores en su peak futbolístico. Y segundo, su estilo de juego fue faenado por los jugadores en plena Copa América 2016.

Tras la fase de grupos el plantel le dijo al entrenador que ellos no

estaban acostumbrados a jugar como él planteaba, que ellos jugaban de

otra forma y así clasificaron a dos mundiales y ganaron una Copa América.

Esto fue tras perder con Argentina y ganarle con dificultad a Bolivia y

Panamá. Esto fue contado por Jorge Valdivia y Johnny Herrera en distintas

ocasiones. ¿Qué pasó después?: 7-0 a México, 2-0 a Colombia, 0-0 con

Argentina y bicampeones por penales. Y jugando como siempre se llegó a

la final de la Copa Confederaciones.

A esto se sumó que una mala planificación o malas decisiones dejaron

a Chile fuera de un tercer mundial consecutivo y que el DT sacó a Marcelo

Díaz del equipo para la última doble fecha clasificatoria dejándolo como

el culpable de una eliminación. Injusto, porque esto es un deporte

colectivo, no es tenis. Se fue de la Roja sin dar conferencia de prensa,

escribió una carta publicada en el sitio de la ANFP y a los meses ya estaba

en Arabia Saudita para dirigir a los asiáticos en Rusia 2018. Suficiente.

La vida nos da oportunidades de reconocer un error y cambiar, pero

no. Salah se acercó aún más a sus gustos y trajo a Reinaldo Rueda. El

colombiano partió diciendo que Junior Fernandes y Ángelo Sagal eran

fundamentales en su equipo y al final de su proceso ni se vieron. Así de

fundamentales.

Dijo que el recambio era un proceso a tener en cuenta y no hizo nada

al respecto. Si, perdón. Encontró a Nicklas Castro. Y llegó a semifinales de

Copa América, lo que no puede ser considerado un mérito para una

selección que fue bicampeona de América y que antes llegó a dos finales

(1979, 1987). Sería caer en la mediocridad del principio. Y se marchó,

como dice la canción. Pero se marchó a Colombia, a un rival directo. Y

dejó a dos países sin mundial. Récord.

Luego vino Martín Lasarte con la casa completamente destruida. Ya

estábamos eliminados de Qatar 2022, más allá que alguien tuviera alguna

mínima esperanza. Su gran trabajo fue volver a reunir en el camarín a

Claudio Bravo con Arturo Vidal, una pega que el DT anterior no hizo. Al contrario, el anterior dividió más el camarín al jugársela por el volante y

olvidarse del arquero. Así le fue.

Eduardo Berizzo renunció a la Roja tras el empate ante Paraguay en Santiago.

Y de Eduardo Berizzo, qué se puede decir. Intentó y lo ayudaron a

intentar, pero no se dio. Le organizaron amistosos de local ante rivales

menores para que ganara, para que el equipo hiciera goles, para que

mejorara el porcentaje de rendimiento y no sirvió de nada.

Un equipo es el fiel reflejo de su DT. Si un DT es aplicado su equipo lo

será. Si un DT no tiene sangre su equipo no la tendrá. Y la verdad el

equipo de Berizzo no tenía nada. No se veía una idea de juego, no había

fondo físico y así llegamos a esa derrota 3-0 ante Venezuela en Maturín

que hizo tocar fondo. Sin embargo, no fue suficiente para irse, dado que

después vino un 0-0 ante Paraguay en Santiago y renunció en la mitad de

una fecha doble. En el peor momento.

Nicolás Córdova agarró el fierro caliente por un partido, perdimos 1-0

ante Ecuador en Quito y se acabó el 2023. Así se fueron ocho años. Ocho.

Fue así como Pablo Milad, tras meses negociando, logró que Ricardo

Gareca llegara a la Roja tras un periodo exitoso en Perú.



Pasaron dos partidos, dos, y empezamos a ver cosas que habíamos

olvidado:

a) una selección que corre, con estado físico.

b) una selección que gana.

c) una selección que anota y más de un gol.

d) una selección donde vemos al mismo jugador que se desempeña en

su club (Paulo Díaz, Víctor Dávila).

e) una selección con jóvenes que piden espacio (Darío Osorio).

f) una selección que puede recibir de vuelta a un bicampeón de

América para que rinda (Mauricio Isla).

g) un DT que manda y se da el lujo de convocar a un jugador por

gusto y ponerlo de titular en dos partidos (Eduardo Vargas). Y le responde

con gol.

Se ganó y se perdió, pero en 180 minutos se ve un equipo que le cree

al entrenador y eso es fundamental. No sé si vayamos al mundial, pero

Ricardo Gareca ya recuperó algo que nos quitaron hace rato: sentirnos con

ganas de ver a Chile, y por qué no decirlo, sentirnos orgullosos de ver a

Chile.

Y el hincha puede tener la seguridad que ahora si perdemos será

porque el rival fue mejor, no porque tuvo más ganas. Eso es el desde, pero

en los últimos años hasta eso nos robaron. Les comparto mi paz.