La Selección Chilena volvió a caer en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial del 2026. Esta vez La Roja perdió de local por 2-1 ante Brasil en el epílogo. Tras el partido en el Estadio Nacional, habló en conferencia de prensa Ricardo Gareca.

El entrenador del Equipo de Todos se mostró conforme por el juego, pero con un gusto amargo por esta nueva derrota, que alejan a Chile de la próxima Copa del Mundo.

“Me deja con mejor sensación este partido que el partido anterior. Necesitamos ganar, recuperar terreno rápidamente, pero me parece que también es necesario que ellos vivan este tipo de situaciones, nos va a permitir crecer como equipo”, comenzó diciendo en conferencia de prensa.

“Reconozco que los tiempos se acortan, pero todavía tengo fe. Y creo que Chile, de parte nuestra, me encantaría poder continuar un proceso, pero no está a mi alcance eso. Creo que lo necesita y más allá de todo esto, tengo expectativa en estas fechas, tengo fe y creo en los muchachos”, agregó con miras al futuro.

En la misma línea, el estratega de 66 años dejó en suspenso su continuidad luego que culmine el actual proceso clasificatorio.

“No sé si yo perduraré en cuanto al proceso, las ganas las tengo, en seguir insistiendo en todo esto, pero no podría darte una respuesta dado a la demanda y exigencia que hay permanentemente de resultados. El fútbol es difícil cuando no tienes resultados, eso lo acepto, pero la fuerza está. Soy capaz de aguantar resultados negativos como estos, como los pasados. Más allá de estar preparado, hay cosas que no puedo resolver yo. Después hay otras cosas que podrán analizar los dirigentes”, lanzó el técnico argentino.

Ricardo Gareca sumó su cuarta derrota al mando de la Selección Chilena. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

El mea culpa de Ricardo Gareca

En la instancia, Gareca también hizo un mea culpa respecto a lo que significó su arribo a la Selección Chilena, donde asomaba como el gran salvador para que La Roja volviera a un Mundial.

“Creo que generamos una expectiva desmedida con la llegada nuestra y con los tres primeros partidos (amistosos) que jugamos, eso provocó una gran depcepción en general. Después nos tocó tener un bajón que nos está golpeando ahora en las Eliminatorias. Esa decepción se tomó como un defraude, hemos defraudado o se siente defraudado en general. Si bien lo mostramos en un momento, creo que estamos en condiciones de volver a mostrarlo”, expresó.

“Yo tengo fe, quedan muchos puntos todavía y necesitamos una buena racha. Vamos a estar en esa búsqueda, todavía queda margen, yo siento que todavía queda margen. Pienso solamente en una meta ahora, inmediata, que es lo que tiene que ver con la clasificación, partido tras partido, añadió.

Finalmente, el Tigre remarcó que no piensa en abandonar el proyecto y que aún no se rendirá en la búsqueda de la clasificación.

“De ninguna yo me bajo de la posibilidad de un Mundial, creo que está latente. Perder, perder, perder cada vez me aleja más de la posibilidad, soy consciente, me obliga a ganar cada vez más partido. Mientras los números me dan, sigo teniendo fe, sigo teniendo confianza”, completó.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena?

El próximo partido de La Roja será de visita ante Colombia, el martes 15 de octubre a las 17:30 horas en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Esto en el marco de la décima fecha de las Eliminatorias.