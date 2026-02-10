La Selección Chilena Sub 20 continúa en la búsqueda de nuevos talentos que puedan aportar frescura, proyección y experiencia internacional de cara a un futuro cercano en la Roja adulta.

El seguimiento a jugadores elegibles para Chile en el exterior ha permitido detectar jóvenes que, además de su rendimiento en clubes, destacan por liderazgo y capacidad de adaptación.

Entre ellos han surgido nombres como Lautaro Millán de Independiente de Avellaneda, hijo de padre chileno y madre argentina, quien optó por representar a nuestro país y ya debutó oficialmente en una victoria por 2-1 sobre Perú en el estadio Bicentenario de La Florida.

Thomas Dean, el nuevo descubrimiento que remece a La Roja Sub 20

Ahora, aparece un nuevo nombre que lidera su equipo juvenil en España y que se prepara para ser convocado por el director técnico Sebastián Miranda para un amistoso ante Perú: Thomas Dean, lateral izquierdo de 18 años y capitán del Espanyol.

Dean es elegible para Chile, Estados Unidos y España, pero su decisión de sumarse al combinado criollo refleja su interés en continuar su crecimiento internacional.

Thomas Dean portando la jineta de capitan en el equipo juvenil del Espanyol | FOTO: Instagram

Habrá que seguir de cerca a Dean para ver si más adelante puede consolidarse como una alternativa real para la Roja adulta y convertirse en una de las grandes promesas del fútbol chileno.

En síntesis…