Tras la confirmación de Nicolás Córdova al mando de la selección chilena durante todo el 2026, en las últimas horas se confirmó que La Roja jugará un verdadero amistoso de lujo antes del Mundial 2026, cita que el ‘Equipo de Todos’ mirará desde lejos.

Según dio a conocer el prestigioso diario Marca, la selección de España habría cerrado un amistoso con Chile en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, y que servirá como el último apronte de los europeos para el Mundial de Norteamérica.

Esto dijeron de Chile en Marca

Eso sí, desde la península revelaron que Chile no fue el primer candidato para la federación de aquel país. “España buscaba un rival de nivel a una semana del debut ante Cabo Verde en Atlanta. Se barajó la posibilidad de jugar con México, pero era un partido de riesgo para las dos selecciones. Y, después, la fecha no le encajaba a los aztecas, que el 11 de junio abren fuego en su capital contra Sudáfrica”, señalaron.

La Roja enfrentará a los campeones de la EURO 2024 (Getty Images).

Asimismo, el diario Marca dio cuenta del duro presente que vive La Roja y asumen que no será un rival de gran categoría. “Chile fue hace una década un rival para España. Rival en el Mundial de 2010 (2-1 para España en Pretoria) y en el de 2014 (2-0 para los sudamericanos en Maracaná), cinco de sus once enfrentamientos fueron entre 2008 y 2011. El balance es de ocho victorias de España, dos empates y la derrota en Río de Janeiro”, apuntaron.

Y agregaron: “El fútbol chileno atraviesa una crisis profunda y su selección no estará en el Mundial. Es su tercera ausencia consecutiva, algo que nunca antes había ocurrido”.

¿Cuándo se jugará el amistoso entre Chile y España?

La selección española se despedirá de su país ante sus hinchas en el estadio Riazor seguramente ante China el día 4 de junio. Luego volarán a Puebla, donde enfrentarán al equipo de Nicolás Córdova el día 8 de junio en hora por definir.