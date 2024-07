El joven futbolista de 20 años dio el salto de división en el fútbol ingles y pasó de la League Two a la League One para esta nueva temporada.

El seleccionado nacional que cambia de club en Inglaterra y llega como refuerzo a la League One

El seleccionado nacional Vicente Reyes se encuentra desarrollando su carrera deportiva en el fútbol inglés. Pese a que el guardameta de 20 años no ha podido consolidarse y tener una oportunidad en el Norwich, este ha salido a préstamo en busca de continuidad y sumar minutos para seguir creciendo.

Durante la última temporada del fútbol de Inglaterra, el guardameta estuvo defendiendo la portería del Forest Green en la League Two. Lamentablemente, no pudo salvar del descenso a su equipo, quienes terminaron como colistas del campeonato con 42 puntos, registrando un total de once triunfos, nueve empate y 29 derrotas.

Hay que considerar que el guardameta nacional sólo disputó los últimos 16 partidos con la camiseta del Forest Green en la cuarta división inglesa. Sin embargo, para esta nueva temporada que se aproxima en la competencia británica, el futbolista fue oficializado en su nuevo club, el cual le permite dar un salto de división.

Vicente Reyes nuevo refuerzo del Cambridge United. (Foto: @CambridgeUtdFC)

El nuevo club de Vicente Reyes

Durante este martes, el futbolista de 20 años fue confirmado como nuevo refuerzo del Cambridge United, equipo que competirá en la League One. “Cambridge United se complace en anunciar el fichaje de Vicente Reyes a préstamo por un año”, fue la publicación con la cual confirmaron el arribo al plantel.

Precisamente, en el sitio web del club, detallaron un poco la carrera del jugador. “En su primer año con los Canarios, Reyes pasó un tiempo cedido en el Braintree Town y luego en Forest Green Rovers, ganándose el reconocimiento como jugador del mes en Rovers por sus actuaciones durante abril”.

El guardameta Vicente Reyes se refirió a este nuevo paso en su carrera por el fútbol de Inglaterra. “Estoy muy ilusionado por unirme al club. La visión del entrenador y de la institución es realmente impresionante y no puedo esperar a ser parte de ella la próxima temporada”, contempló.

Los próximos partidos del Cambridge United

Cambridge United tiene programado un total de cinco partidos amistosos en su pretemporada. Se enfrentarán al Marítimo de Portugal (17/07); al Braintree de Inglaterra (26/07); al Ebbsfleet de Inglaterra (27/07); al West Bromwich Albion de Inglaterra (02/08); y, por último, frente al Colchester de Inglaterra (03/08).

El debut del Cambridge United en la League Once está programado para el próximo sábado 10 de agosto a partir de las 12:30 horas de Chile, cuando se tengan que enfrentar al Stockport en el Edgeley Park.