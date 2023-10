La Selección Chilena está a solo horas de enfrentar un nuevo compromiso por las Clasificatorias al Mundial de Norteamérica 2026, en donde una nueva edición del Clásico del Pacífico tomará forma entre chilenos y peruanos esta noche.

El compromiso es de vital importancia para Eduardo Berizzo, ya que se juega ante un rival directo por la clasificación mundialista y, como si fuera poco, tiene que cambiar la cara de lo hecho hasta el momento en su paso por la Selección Chilena.

“La verdad no estoy ni nervioso ni preocupado, es un partido importante para las pretensiones de Chile, pero personalmente como atractivo futbolístico lo voy a ver, pero nervioso o preocupado no, de ninguna forma”, dijo el histórico Cóndor Rojas en diálogo con Bolavip Chile.

La exclusión de Bravo le sigue dando vueltas al Cóndor Rojas. | Foto: Photosport

En esa misma línea, el histórico ex portero de la Selección Chilena es claro con los favoritismos: “Hoy es diferente, Chile está mejor preparado y los resultados de los últimos años les ha servido en esta historia y los peruanos van a querer sacar un empate de acá”.

Otro tema que el ex portero no quiso dejar pasar es la marginación de Claudio Bravo, histórico capitán y portero del Real Betis quien fue reservado por el estratega, pero finalmente no fue convocado para esta pasada.

“Yo creo que Claudio no está preocupado si Berizzo cree en él o no, no creo que pase eso por la cabeza de Claudio. Él siempre va estar a disposición del fútbol chileno. Berizzo se puso una carga en los hombros que no tenía por qué ponérsela, sino que aclararlas desde el comienzo porque hoy en el fútbol las crisis hay que atacarlas altiro y él tendrá que responder por eso en el futuro”, remató.

Lo que viene para La Roja

Chile deberá enfrentar a Venezuela el próximo martes por la cuarta jornada de Clasificatorias y, posterior a eso, en noviembre deberá hacer de local con Paraguay y visitar la difícil altura de Quito en Ecuador.

Así se juega el resto de la fecha

Argentina recibirá a Paraguay en Buenos Aires, Brasil hará lo propio con Venezuela en tierras brasileñas, Colombia recibe a Uruguay y Bolivia hospedará a Ecuador en la altura de La Paz.