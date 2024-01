En Perú están de muerte con la llegada del entrenador Ricardo Gareca a la Selección Chilena, luego de haber dirigido al combinado incaico entre 2015 y 2022.

Este jueves el Tigre fue oficializado en La Roja y en el país nortino se desencadenó una ola de críticas a su decisión, ya que en los del Rímac marcó una época, quizás la más exitosa del fútbol peruano.

Uno que salió públicamente a bajar del altar a Gareca fue el periodista deportivo Pedro García, quien en Movistar Deportes expresó: “Era un todo que lo erigía como el técnico más importante de la historia del país, para mí. Pero yo lo acabo de bajar del póster, evidentemente”.

“En tanto a lo profesional, puede dirigir al equipo que quiera, a la selección que quiera. Pero desde lo profesional”, comenzó diciendo.

¿Qué pasará cuando se enfrenten en las Eliminatorias?

Seguido, profundizó en lo que cree que ocurrirá cuando a Chile le toque visitar a Perú en estas Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial del 2026.

“En esa línea, vendrá a Perú a ganarle, en su cancha. Cuando venga en noviembre por Clasificatorias no solamente vendrá para ganar como corresponde en su situación profesional, es inevitable. Se lo advierto a los viudos de Gareca, los Gareca Lovers… cuando haya un foul cometido por Perú, lo reclamará; cuando haya un VAR por discutir, lo discutirá; como todos los técnicos. Cuando haya una tarjeta que pedir, la pedirá. Así va a ser, no se quejen cuando eso pase. Ese partido va a ser el que definirá ese séptimo lugar”, alertó García.

Ricardo Gareca ya fue oficializado en la Selección Chilena.

El amor de Ricardo Gareca con Perú

Finalmente, comparó esta decisión del técnico argentino con la ruptura de una relación amorosa.

“La selección peruana es el amor de su vida, a nivel selección. Y si bien es ético rehacer tu vida, cualquiera tiene derecho de rehacer su vida, pero no te puedes ir a vivir con la vecina pues. Búscate a otra pareja, no te vayas con la vecina… vete dos cuadras más allá, a la vuelta, a otro distrito, no con la vecina. Y Chile es nuestro vecino y rival futbolístico. A mí me hace ruido y por eso yo lo bajo de póster”, concluyó el comunicador peruano.