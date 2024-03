Ricardo Gareca entregó la primera nómina para la selección chilena que disputará la fecha FIFA en marzo ante Albania y Francia. Listado de 24 nombres que dejó afuera a varios referentes de la Roja.

Charles Aránguiz, Arturo Vidal, Marcelo Díaz y Gary Medel asomaban como fijos en este grupo pero finalmente fueron parte de los ausentes. Aunque el propio Tigre rugió de inmediato para recalcar que este equipo se contempla solo para los primeros partidos. Por lo que siempre habrá opción para un remember con los referentes de la Generación Dorada.

Pese a esto, el debate se tomó las redes sociales y giró principalmente sobre el Pitbull. El formado en Universidad Católica es titular y capitán en Vasco da Gama, por lo que su no convocatoria hizo arder el X, antes conocido como Twitter.

Round entre pesos pesados

Así fue como se dio un fuerte cruce entre Maks Cárdenas y Coke Hevia. Todo comenzó con el dicho del reportero internacional: “La sorpresa es la ausencia de Medel (injustificada deportivamente) (…) ¿Recambio? Prácticamente ausente”.

Ante esto, el comunicador de Radio ‘En Pauta’ salió al cruce: “Deportivamente justificada po Maks”, replicó.

Medel dividió las aguas por su ausencia en la primera nómina de Gareca

Cárdenas agarró vuelo y volvió a apuntar a que no hay jugador mejor que Medel en su puesto. “Cuántos chilenos hoy están en mejor forma que Gary Medel en sus clubes? Me imagino que no serás como la galería que analiza el partido del 10 vs. 11 contra Venezuela? Porque ni siquiera Memo o Paulo que serán titulares han estado mejor que Gary por Chile”, argumentó.

Pero la disputa no quedó ahí y luego Hevia vino con el combo final. “Díaz, Maripan, Catalán, Kuscevic, Lichnovsky, Huerta, Vegas, Villagra y tengo 2 más. Reemplazo hay, Gary es crack, pero ya está, gracias, lo amamos, pero a renovar”, sentenció.