"Es un invento": La despiadada crítica del hijo de Eduardo Bonvallet a un jugador de la Roja Sub 23

La Selección Chilena Sub 23 cayó goleada 5 a 0 ante Argentina por la tercera fecha del Preolímpico Sub 23, resultado que no dejó para nada contentos a los hinchas nacionales y que trajo coletazos en las redes sociales.

Y si es que había un jugador al cual se le tenían altas expectativas era César Pérez, y es que el volante de Unión La Calera había mostrado un alto nivel en el último Campeonato Nacional, lo que le valió para despertar el interés de Universidad de Chile y Universidad Católica.

Lo cierto es que el formado en Magallanes estuvo lejos de mostrar dicho rendimiento, por lo que los forofos nacionales criticaron duramente el actuar del volante de 21 años.

Pérez sigue recibiendo fuertes críticas por su rendimiento en el Preolímpico | FOTO: Jesus Vargas/Photosport

CÉSAR PÉREZ NO SE SALVA DE LAS CRÍTICAS DE JEAN PIERRE BONVALLET

Jean Pierre Bonvallet, hijo del recordado ex futbolista y comentarista de televisión Eduardo Bonvallet, tuvo fuertes palabras para Pérez en su programa de de Youtube llamada “En La Cancha con Bonvallet”.

“César Pérez es un invento para mí. No es volante de creación, no da pases entre líneas o ¿este me dicen que se asemeja a Matías Fernández en su mejor época por Chile o a Jorge Valdivia? Nada pues”, expresó.

“No pasa nada con César Pérez, nada, a nivel selección”, remató el profesional de las comunicaciones.

¿Cuáles habían sido los números de César Pérez en el 2023?

El jugador nacional César Pérez disputó 34 partidos, en el que anotó siete tantos y aportó dos asistencias.