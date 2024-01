“Está demostrado”: Coke Hevia piensa que dos jugadores no pueden quedar en la banca de La Roja Sub 23

La Selección Chilena logró un triunfo por 1-0 ante Uruguay en el Preolímpico Sub-23. Chile se repuso tras su caída por la mínima frente a Perú en el estreno y todavía mantiene chances de clasificar a la fase final. Jorge “Coke” Hevia realiza un positivo balance tras el segundo compromiso de los dirigidos por Nicolás Córdova.

“Chile lo que tiene que hacer es trabajar absolutamente todo el físico, porque puede competir, puede competir y hoy día fue la mejor muestra, pero también hay que tomar buenas decisiones”, dice el periodista en conversación con Bolavip Chile.

El profesional de las comunicaciones asegura que dos jugadores no pueden quedar fuera de la titularidad: “Como se juega cada tres días, siento que el Nico Córdova tal vez miró a Perú en menos, algo le pasó. Pero (Jonathan) Villagra no puede quedar afuera, ya está demostrado. Damián Pizarro no puede quedar afuera y está demostrado, es distinto, un jugador diferente, que ya fue titular en la Selección Chilena”.

Hevia valoró a dos jugadores que considera como los más destacados de la victoria de Chile ante Uruguay. “Los Vicente, Reyes y Pizarro las figuras del partido”.

Además, piensa que el mediocampista debe tomar nuevos rumbos en su carrera profesional: “Vicho Pizarro, considerando como está armado el mediocampo de Colo Colo, debería partir, debería salir, muy bueno”.

La Roja Sub-23 triunfa ante Uruguay en el Sudamericano (Foto: Photosport)

Jorge Hevia pide a jugador de la Sub-23 en la Selección Chilena adulta

Por su parte, considera que el golero debe ser considerado como el tercero en la selección absoluta: “Vicente Reyes ya tienen que llamarlo como tercer arquero de la adulta. Valorizarlo en la Selección a él”.

Coke también se refirió a Clemente Montes y Gonzalo Tapia: “Jugadores probados, que necesitan continuidad. Con el gol de Montes ojalá que el cabro agarre”.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena Sub-23?

La Roja Sub-23 jugará ante Argentina el martes 30 de enero a las 20:00 por la cuarta fecha del Grupo B del Preolímpico de Venezuela 2024. El encuentro será transmitido por las pantallas de TVN.