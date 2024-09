"No tiene nada que hacer en La Roja, es muy malo": Hernán 'Clavito' Godoy le pone fecha de término a este jugador

La Selección Chilena se quedó con las manos vacías tras su viaje a Buenos Aires, donde cayó de manera inapelable ante Argentina por 3-0 y quedó en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones hacia el próximo mundial de Norteamérica 2026.

Si bien en la previa eran pocos los que creían que La Roja se podía devolver a suelo nacional con puntos, lo cierto es que el compromiso disputado en el Estadio Monumental de River Plate fue un mazazo para Ricardo Gareca y sus dirigidos.

Clavito Godoy sepultó a Ben Brereton. | Foto: Photosport

“Se veía venir, Chile no tiene ataque. Hay muchos jugadores que juegan en el extranjero y no pasa nada, juegan tres partidos acá y los venden. No porque jueguen en el extranjero son extraordinarios y Argentina es Argentina”, analizó Hernán ‘Clavito’ Godoy en diálogo con Bolavip Chile.

En esa línea, el histórico entrenador del fútbol chileno cree que “Si vas a jugar defensivo, está bien, porque es Argentina y hay que respetarlos, aunque no tengan a Messi. Pero hay que tener por lo menos un poco de ataque, algo”, sumó.

En el cierre, no se lo mandó a decir con nadie a Ben Brereton, a quien apuntó de dura manera tras la caída ante los trasandinos: “Brereton no tiene nada que hacer en esta Selección Chilena, es muy malo. Zamorano lo ve jugar y dirá ‘me querrán comparar con este hueón’. No, estamos muy mal”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar La Roja?

La Roja no tiene tiempo para quedarse atrapado tras la derrota ante Argentina y volverá a saltar a la cancha este martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde para recibir la visita de Bolivia en el Estadio Nacional.