La Selección Chilena vive un momento bastante complicado y todo esto debido al presente que tiene el equipo que comanda Ricardo Gareca, quien es hoy colista de las Eliminatorias Sudamericanas, alejándose de su sueño de poder decir presente en el próximo Mundial.

Sobre esto, un histórico de ‘La Roja’ como lo es el ex jugador, Gonzalo Jara, se refirió en Radio ADN a una situación en particular que tiene como principal protagonista al DT de Chile sobre la interrogante hasta día de hoy de quien fue el jugador que no le contestó el teléfono en la última convocatoria, en la que tomó su postura.

“No será bueno que el entrenador salga, no sé si aclarar o decir, cuándo él fue y dijo en esa conferencia que había algunos que llamó y no le respondieron, es muy amplio, entonces claro, Charles ahí se siente atacado”.

“El entrenador desde ese lugar se equivoca, quizás debería aclararlo y decir un nombre. Por ejemplo, si yo soy Ricardo Gareca y digo ‘¿Jorge, quieres venir a la selección?, ¿tú quieres venir? y me dicen que sí’, pero yo le digo, pero bueno tú estás dispuesto a venir para jugar 10 minutos, medio tiempo o no ponerte, ¿estás dispuesto a venir?”, fueron las primeras palabras de Jara.

Siguiendo en esa línea explicativa, el ‘Bicampeón de América’ indicó que en caso de que alguien se haya restado de la Selección Chilena, el entrenador tiene todo el derecho para poder salir a decir quien fue el jugador y así, evitar cualquier tipo de especulación, la que puede terminar dañando a más de un jugador.

Jara se las canta claritas a Gareca por este tema | Foto: Photosport

“Si él me dice ‘no, no estoy dispuesto’, a la siguiente conferencia de prensa que me pregunten por Jorge, yo tengo que decirle a la prensa que hablé con Jorge, me senté con él, porque esto es de hombres también, si yo me siento con Jorge y le digo ‘cuando a mí me pregunten por ti, y tengo que decir esto’, porque sino todo el tiempo estamos especulando”, remarcó.

Finalmente, Jara apunta a que el tema de los códigos sin duda que es algo importante dentro del mundo futbolístico, pero que también, es bueno salir a aclarar ciertos temas que pueden terminar de ser una carga negativa tanto para la selección como para el entrenador, como pasa hoy en día.

“¿Hay códigos? sí y le pasó al Toto Berizzo también, en su momento, por querer códigos y todo, lo terminaron quemando también. Hay códigos también, pero esto le da un peso al entrenador, se empieza a cargar de que ‘no lo quiere citar’, hay que salir a aclararlo”, concluyó.