Ex arquero de la selección chilena le tira las orejas a Eduardo Berizzo por Claudio Bravo: "Él no se merece esa falta de respeto"

Siguen los coletazos por la ausencia – nuevamente – de Claudio Bravo en la selección chilena y la marginación que ha sufrido de parte del técnico Eduardo Berizzo, en estas primeras dos fechas dobles de las clasificatorias sudamericanas.

Bolavip Chile conversó con el ex portero de La Roja, Patricio Toledo, quien dio su parecer al respecto y salió en defensa del golero del Real Betis de España. En la ocasión, aseveró que el campeón de América, no merece el trato de parte del Toto.

“Él no se merece esa falta de respeto que ha tenido Eduardo Berizzo hacia él. Espero que esto no sea personal y que no lo llame a la selección por esa situación. Él debiera o estar jugando o ayudando con su experiencia“, explicó Toledo.

Sobre la reacción del propio Bravo con sus dichos en España, el ex Universidad Católica sostuvo que desde luego se declara más con el corazón y con bronca. “Me parece que Claudio declara más que nada con el corazón y con un poco de rabia con respecto a lo que está pasando con él”, manifestó el ex entretubos.

“Bravo siempre va a aportar a la selección”

Sobre si cree o no que el ex Barcelona volverá a ser considerado por el estratega de la selección chilena, Toledo asegura que ya sea en cancha o no, Claudio Bravo siempre será un gran aporte en la interna de ese camarín.

“En cualquier parte, él es importante para nuestra selección. Aunque, no debiera haber respondido, pero él también expresa lo que siente y lo encuentro válido“, dijo el ex UC.

De todos modos, espera que el entrenador vuelva a convocar al capitán de La Roja. “Si Berizzo es inteligente lo debiese llamar y Claudio cuando vino a la selección entregó su alma por el equipo y no creo que esta sea la excepción, concluyó Toledo”.

Toledo espera que Bravo vuelva a La Roja (Photosport)

¿Cuándo vuelve a jugar la selección chilena por las Eliminatorias?

El próximo partido de la Selección Chilena en las Eliminatorias será de visita a Venezuela el próximo martes 17 de octubre a las 18:00 horas de Chile, en el Estadio Monumental de Maturín.