La Selección Chilena logró un trascendental triunfo por 2 a 0 ante la Selección de Perú en el Estadio Monumental, resultado que dejó al combinado dirigido por Eduardo Berizzo metido en la lucha por lograr una clasificación al próximo Mundial.

Ahora, la Roja deberá viajar hasta Venezuela para enfrentar a la Vinotinto por la fecha cuatro de las Eliminatorias Sudamericanas.

No obstante, uno de los temas más polémicos en las últimas semanas en el fútbol chileno ha sido la exclusión de Claudio Bravo, bicampeón de América y portero del Real Betis, de las nóminas del Equipo de Todos.

Bravo es uno de los grandes ausentes en la nómina de Chile | Andres Pina/Photosport

Fue por esto que en Bolavip Chile le quisimos preguntar a Hernán Clavito Godoy, experimentado entrenador nacional, sobre este problemática situación”

“Yo no soy amigo de Claudio Bravo, no soy amigo de Eduardo Berizzo, pero Bravo se rebaja si es que tiene que estar pidiendo que lo llamen y todo el mundo sabe que tiene que estar en el arco de Chile”, remarcó el ex DT de Santiago Morning.

Además, el adiestrador de 82 años tuvo palabras para lo que será el duelo ante el cuadro dirigido por el argentino Fernando Batista.

“Berizzo está enredado y si llega a tener un traspié más chao, con Venezuela se las va a ver. Imagínate que ellos le robaron un punto a Brasil, cuando le vay a robar a un punto a Brasil”, manifestó.

“Está difícil el martes, muy difícil”, sentenció uno de los entrenadores con más recorrido en el balompié nacional.

¿A qué hora juega Chile vs Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

La Selección Chilena saltará a la cancha del Estadio Monumental de Maturín este martes 17 de octubre a las 18:00 horas con la obligación de sumar los tres puntos como visita, para continuar en el grupo de avanzada y dar un paso importante hacia la Clasificación del próximo Mundial 2026.