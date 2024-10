Ex DT de la Selección Chilena analiza la desconvocatoria de Carlos Palacios: “Si es porque las cosas no están saliendo, sería una situación muy infantil”

La desconvocatoria de Carlos Palacios a la Selección Chilena causó revuelo en el mundo del fútbol nacional. De momento, no se sabe el motivo exacto de su salida, ya que según informó la Federación, el jugador argumentó “problemas personales”.

Sin embargo, en el comunicado de su liberación de la convocatoria, no se entregó el real motivo. Rodrigo Vera en Chilevisión informó que el jugador pretendía ser titular en la Roja.

César Vaccia se refiere a la situación de la renuncia de la Joya. “Como está el ambiente, que no nos está yendo bien. Ese tipo de conductas hace que la gente tome tribuna”, mencionó el ex DT de la Roja.

El estratega mencionó que no puede hacer juicio al no saberse la causa exacta de manera oficial: “No puedo hacer juicio, siempre y cuando sea un problema real, si es un problema real que todos desconocemos, qué se va a hacer”.

César Vaccia se refiere a la Selección Chilena. (Foto: Photosport)

No obstante, aventura a dar su análisis en caso que la desconvocatoria no tengan que ver con temas de fuerza mayor. “Si es porque las cosas no están saliendo, porque quiere jugar el partido contra Huachipato, ya es otro tema, sería una situación muy infantil”.

La Roja se prepara para enfrentar a Colombia con tres bajas: Carlos Palacios por problemas personas, Esteban Pavez por una neumonía y Williams Alarcón, quien también fue liberado.