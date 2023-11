Ex figura de Paraguay sale en defensa de Eduardo Berizzo: "Chile será una selección que competirá por un lugar"

La Roja está solo a dos días de disputar un nuevo compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas. ¿El rival de turno?. La Selección de Paraguay, a la cual Eduardo Berizzo la conoce de cerca tras haberla dirigido.

Y es que Chile necesita imperiosamente quedarse con los tres puntos para seguir aspirando con obtener uno de los cupos que pueden llevar al combinado nacional a la próxima cita planetaria.

A raíz de esto, el periodista Alberto Jesús López conversó con Juan Rodrigo Rojas, ex Universidad de Chile, quien analizó lo que será el compromiso entre el Equipo de Todos y la Albirroja.

“Será muy parejo, son dos selecciones que se conocen mucho, Berizzo hace poco tiempo dirigía a Paraguay, conoce a los jugadores. Ambas selecciones son rivales directos por un lugar en el Mundial y pasan por la misma transición, de buscar nuevos jugadores”, manifestó el actual volante de Sportivo Luqueño.

Rojas sabe lo que es vestir la camiseta de Paraguay | FOTO: Archivo

Además, remarcó que a Berizzo “la falta de recambio en la selección no le ayudó mucho, no pudo encontrar una base competitiva como en Eliminatorias anteriores, y en Chile le está pasando lo mismo. Pero en Paraguay cuando llega un técnico extranjero se le mide directamente con los resultados y estos no fueron buenos de inmediato, por eso la crítica fue más dura con él”.

“Berizzo no llegó a la selección chilena como un desconocido o como alguien nuevo en el medio, llegó con otro nivel de peso, con más espalda. Sé que tienen una posibilidad de volver a ser competitivos”, complementó.

“Estoy seguro de que será una selección que competirá por un lugar. Ahora hay más cupos para ir al Mundial. Chile estará ahí peleando”, cerró.

¿Cuándo es el partido entre La Roja y Paraguay?

La Roja deberá hacerse fuerte este jueves 16 de noviembre a las 21:30 PM de Chile continental cuando reciba a Paraguay en el Estadio Monumental. Cinco días después, deberá enfrentar a Ecuador en la altura de Quito.