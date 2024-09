Ex jugador de la Selección Chilena reprueba expresión de Arturo Vidal sobre Ricardo Gareca: “Una bajeza”

La derrota de Chile ante Argentina por 3-0 en Buenos Aires dejó repercusiones. Arturo Vidal se mostró muy crítico con Ricardo Gareca, incluso se le salió un garabato a la hora de dar su opinión.

“Este hue… no ve la Copa Libertadores, sólo el campeonato argentino”, manifestó el King. Leonel Herrera reprobó al King por expresarse de esa manera por el DT de la Selección Chilena.

“La forma cómo trata no es de un profesional. Qué poca cosa, si está en un plantel, está lesionado, que lo único que quiere es recuperarse para reforzar el equipo, menos todavía podría estar opinando de esa manera”, señaló el exjugador de La Roja en diálogo con BOLAVIP.

Chuflinga considera que la crítica futbolística es válida, pero no concuerda con que el futbolista usara una mala expresión: “Le puede decir cualquier cosa, como se lo digo yo, que mal planteado, que el equipo no juega nada, pero eso que le dijo un garabato, me parece una bajeza”.

Arturo Vidal fue criticado por Leonel Herrera por la forma en que se refirió a Ricardo Gareca. (Foto: Photosport)

Leonel Herrera el partido de Chile ante Bolivia será clave

La Selección Chilena recibirá a Bolivia este martes 10 de septiembre a las 18:00. Para Leonel Herrera Rojas este encuentro será clave, ya que marcará si existe recuperación o si ya nos comenzamos a despedir del sueño de estar en la Copa del Mundo 2026.

“Es preocupante, lo bueno es que tenemos un rival que perfectamente podemos recuperarnos, porque si no le ganamos a los bolivianos, quiere decir que ya nos estaríamos despidiendo del próximo mundial”, aseguró el exzaguero.