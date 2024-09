El comentarista no estuvo de acuerdo con las críticas del King al DT de la Selección Chilena y recordó su historial jugando ante Argentina de visita.

Arturo Vidal deslizó una crítica hacia Ricardo Gareca por el partido de la Selección Chilena ante Argentina en Buenos Aires. El King en su transmisión online lanzó un comentario contra el Tigre.

“Parece que este hue… no ve los partidos de la Copa Libertadores, ve solo los partidos del campeonato argentino”, dijo el mediocampista de 37 años en su canal de Kick.

El futbolista lanzó otra frase en su reacción en vivo del partido: “¡Tienes que hacer cambios! Tienen que calmarse en la cancha. Tiene que dejar de inventar. El fútbol es muy sencillo”.

Toño Prieto no estuvo de acuerdo con la crítica del King y remarcó que el futbolista no conoce éxitos en la capital trasandina. “Hablar es gratis. Vidal critica a Gareca tras derrota vs Argentina. Lo cierto es que el volante de Colo Colo solo suma derrotas en Buenos Aires”, señaló el comentarista a través de su cuenta de X.

Arturo Vidal criticó a Ricardo Gareca. (Foto: Photosport)

Además, calificó al volante como oportunista y consignó que no estuvo en el punto sumado en las Eliminatorias pasadas: “En el empate 1-1 en ciclo anterior no estuvo en cancha. Un oportunista”.

¿Cuándo juega Chile ante Bolivia por Eliminatorias?

La Roja juega ante Bolivia este martes 10 de septiembre a las 18:00 en el Estadio Nacional por la octava fecha de las Eliminatorias.