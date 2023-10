Ex mundialista de Chile en Francia 1998 pide con urgencia el retorno de Mauricio Isla a La Roja: "No hay uno superior a él"

Luego de la caída estrepitosa de Chile ante Venezuela por tres tantos a cero en el Estadio Monumental de Maturín, por la cuarta fecha de las clasificatorias sudamericanas, dejó en un muy mal pie a La Roja.

Dentro de los aspectos vistos en el país llanero, estuvo el debut de Felipe Loyola. El jugador de Huachipato se estrenó en el equipo de todos, luego que Eduardo Berizzo decidió dar titularidad para el formado en Colo Colo.

Bolavip Chile dialogó con el ex jugador, Cristián Castañeda, quien dominó el puesto en su época activa, analizó el desempeño del ex Arturo Fernández Vial, quien debutó en el equipo de todos.

“Había empezado bien el cabro chico. Tuvo dos remates que casi terminan en gol y con alma de delantero, no erraba esas jugadas. Pero la expulsión marcó el trámite del partido, para todos”, manifestó el Scooby.

Para Castañeda, Felipe Loyola aprobó en su debut (Photosport)

“No hay nadie superior a él”

Sin querer criticar a Loyola, Castañeda revela un dato aún más elocuente y según el ex Universidad de Chile, hoy por hoy, no hay nadie que supere a Mauricio Isla, quien vive un buen momento en Independiente de Avellaneda y según él, debe volver sí o sí.

“Cuando llegue un cabro chico y te pida la camiseta, ya la perdiste. Pero cuando no hay uno superior a ti, hoy no hay uno superior a Mauricio Isla. Obvio, que se pierde la velocidad que ahora no se tiene, pero él está compitiendo a gran nivel, se mantiene bien y no es lo mismo que pasa con Gary Medel, que lo que hizo ante Venezuela fue patético”, afirmó Castañeda.

En relación al medioterreno y a otros jugadores de la Generación Dorada, el ex mundialista tuvo palabras para Charles Aránguiz, a quien valora, pero siente su cansancio. No obstante, criticó con rudeza a otro mediocampista.

“El primer tiempo de Charles fue bueno, pero se cansó, aunque la responsabilidad es de los que vienen de abajo. Felipe Méndez, pucha, para mi fue el peor e incluso, en el error de Paulo Díaz, él no puede recibir de espaldas, si se hubiese mostrado mejor, otra cosa hubiese pasado si estaba más atento. No me gustó”, sentenció el ex lateral.

¿Se debe ir Eduardo Berizzo?

Para Cristián Castañeda, el tema del futuro de Eduardo Berizzo al mando de la selección, pasa netamente porque no están los interpretes, los futbolistas para pensar en un buen nivel. Por tal razón, el ex futbolista revela que a esta altura ya hay que comenzar a preparar un equipo para el futuro.

“Habiendo caballos, hay jinetes y no hay caballos. Yo creo que a esta altura de la vida hay que priorizar a los chicos y no para este mundial, si no que para el otro. Prepararnos con una selección joven y que comience a trabajar desde ahora”, concluyó Castañeda.

Castañeda insta a Berizzo a ya ir preparando un equipo para el futuro (Photosport)

¿Contra quién y dónde jugará Chile en la quinta fecha de las clasificatorias?

En noviembre próximo, se jugarán los últimos dos partidos del año 2023 rumbo al mundial de Norteamérica y en esa quinta jornada, La Roja se medirá ante Paraguay en el Estadio Monumental el próximo jueves 16 de noviembre a las 21:30 horas.