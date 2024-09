Ex promesa y seleccionado boliviano impactado con este jugador de la Selección Chilena: "Asombraba por su potencia y velocidad"

Chile y Bolivia se verán las caras esta tarde en el Estadio Nacional, duelo válido por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026 y en donde La Roja está más que obligada a dejar los tres puntos en casa.

José María Carrasco, ex seleccionado boliviano y con paso por Universidad de Chile, habló en la previa del compromiso y aseguró sentirse sorprendido por el nivel actual de La Roja y en particular con un jugador de la Selección Chilena.

Darío Osorio muestra sus armas en La Roja. | Foto: Photosport

Consultado en AS sobre si le sorprende o no dónde se encuentra Chile actualmente, aseguró que “Me sorprende, porque Chile viene con una renovación importante de jugadores, los cuales internacionalmente ya están consolidados”, dijo.

Carrasco tuvo solo elogios para Darío Osorio, con quien compartió en su breve paso por Universidad de Chile: “La verdad es que me alegro por cómo le está yendo. Me acuerdo que cuando yo debuté en la U, en un clásico de verano con Colo Colo en Argentina, él también jugó y hasta marcó un gol”, dijo.

“Era uno de los chicos con mayor proyección. A su corta edad le veíamos que tenía una potencia y una velocidad que nos asombraba y que podía ayudarle muchísimo al equipo. Me alegra que esté en la Selección y que haya podido dar ese salto a Europa y consolidarse”, complementó en el cierre.

¿A qué hora juega Chile vs. Bolivia?

La Roja recibirá a su similar de Bolivia este martes 10 de septiembre a las 6 de la tarde de Chile continental, donde los nacionales necesitan derrotar a los altiplánicos para seguir soñando con la próxima cita mundialista.