El singular homenaje de la esposa de Ángel Di María para que se retire ante la Roja no cayó para nada bien en nuestro país.

Ex seleccionado chileno se indigna por llamativa propuesta de esposa de Ángel Di María ante Chile: "Me dan 11 minutos y lo fracturo"

Tanto la Selección Chilena como la Selección Argentina ya empiezan a dejar atrás lo que fue su participación en la Copa América 2024 y se enfocan en lo que serán los próximos compromisos por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Precisamente, La Roja y la Albiceleste se verán las caras en septiembre en un horario y estadio por definir, partido que tendrá más de algún condimento especial.

Y es que desde suelo trasandino, nació la idea de realizar en dicho encuentro un homenaje al histórico Ángel Di María, lo que fue aplaudido por la propia esposa del jugador del Benfica de Portugal. “A Ángel le gustaría jugar contra Chile y retirarse en el minuto 11”, confesó.

NICÓLAS PERIC ESTALLA EN FURIA CONTRA LA PROPUESTA DE LA ESPOSA DE DI MARÍA

Esta llamativa idea no dejó para nada contentos a los hinchas y exjugadores chilenos y fue Nicolás Peric, exguardameta, que en su rol como comentarista deportivo en el programa Marca Personal de La MetroFM que no se guardó nada a la hora de opinar sobre este particular tema.

“Son una falta de respeto. Yo pongo a Raúl “Bocón” Ormeño y que le dé la patada que le dio a Branco en el Nacional. ¿Te acordai? Y que le fracture tibia y peroné, ahí está”, lanzó de entrada el ex Audax Italiano.

Di María ha enfrentado en más de alguna oportunidad a La Roja | FOTO: Marcelo Hernandez/Photosport

“A mí me dan once minutos y lo fracturo por desgraciados. ¿No es una falta de respeto a un partido de Eliminatoria contra un equipo que está absolutamente en otra situación? Es burlarse. Hagan un partido antes y le hacen un homenaje como se merece”, remató Peric.

¿CUÁNDO ES EL PARTIDO ENTRE ARGENTINA Y CHILE?

El importante compromiso por las Eliminatorias Sudamericanas entre Argentina y Chile está programado para el 5 de septiembre, donde el Equipo de Todos será visitante.