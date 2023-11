Alexis Sánchez se vio molesto en más de una jugada en el encuentro entre la Selección Chilena y Ecuador en Quito. Maravilla en algunas ocasiones alzó los brazos en señal de disgusto, mientras que en otra momento fue más especifico en el reto. Se trata de un intercambio verbal con Felipe Loyola tras un pase del futbolista de Huachipato, que no gustó al jugador del Inter de Milán.

Jaime Vera no dramatizó con la situación. “Siempre pasa, o tú crees que cuando Dávila tendría que haberle pegado al arco, todos en Chile no echó puteadas. Lo mismo pasa en la cancha, es muy normal”, dice el Pillo en diálogo con Bolavip Chile.

Para el exfutbolista de La Roja la situación es producto de la naturaleza que tiene el fútbol. “Está bien que pase, si el fútbol es de grito, es de reto, de orientación, es de todo”, dice el exfutbolista de La Roja.

Cambiando de tema, el Pillo no ve certezas en la conducción de la Federación. Esto a raíz de lo que sucede con Nicolás Córdova, quien llegó para ser el jefe técnico de las juveniles y ahora es opción para ser el DT de la adulta. “Ellos tienen que tener un lineamiento de lo que quieren hacer, no se sabe qué es lo quieren hacer, cómo quieren que juegue Chile, qué es lo que realmente pretenden. Si al Nico Córdova lo contrataron para la Sub 20, después lo quieren meter al primer equipo. No sé qué es lo que quieren hacer”.

Para el exfutbolista la única certeza es el bajón de La Roja. “Estamos como todos, esperando a ver qué va a pasar. Lo único que sabemos es que cada vez nos quedamos más abajo en la Tabla de Posiciones. Se nos están alejando y después cada vez cuesta más”.

Alexis Sánchez mostró signos de molestia con algunos de sus compañeros por algunas jugadas puntuales en el partido de Chile ante Ecuador (Foto: Getty)

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Chilena por las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026?

La Roja tendrá que esperar un buen tiempo para volver a competir en las Eliminatorias a la Copa del Mundo, pues volverá a jugar en septiembre del 2024 ante Argentina de visita y Bolivia de local en compromisos correspondientes a la séptima y octava fecha del proceso clasificatorio, respectivamente.