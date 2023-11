Alexis Sánchez está enojado, molesto e irritable en Ecuador. El capitán de La Roja no puede más de la rabia a raíz de la caída ante el Guayas en el Rodrigo Paz Delgado en Quito.

El Niño Maravilla está un paso más arriba de sus compañeros o al menos él quiere creer eso. El delantero de la Selección Chilena, al igual que todo el equipo, ha tenido una jornada para el olvido en suelo ecuatoriano.

En la recta final del primer tiempo, Sánchez arremetió con muchos enojos sobre varios jóvenes en especial a Alexander Aravena y Felipe Loyola, quienes pagaron el costo de la inexperiencia. Incluso, repasó a Ben Brereton.

En el 41′, Aravena no llegó a una pelota y ahí Sánchez le pegó una mirada de odio, se pegó con su mano derecha en la pierna diestra y se le vio ofuscado absolutamente. “Hay que conocerse”, expresó Aldo Schipaccasse en la transmisión televisiva.

Alexis Sánchez retó a Aravena y Loyola en La Roja (Captura CHV)

Posteriormente, la víctima de la ira de Alexis Sánchez fue Felipe Loyola. En el 45′, se armó una jugada desde el fondo. Matías Catalán trasladó la pelota en la ofensiva y el balón se fue a un lateral.

El “Bigote” jugó con Loyola y el hombre de Huachipato le dio un pase horroroso a Sánchez, que rebotó en el pecho del jugador del Inter de Milán. Ahí, el Maravilla perdió la paciencia.

“Put… la hue… (sic)”, se alcanzó a advertir por la señal televisiva en el reto de Sánchez al Vikingo Loyola, que también lanzó algunos epítetos al capitán de La Roja.

Irritable

Luego tras las palabrotas que Alexis profirió a Loyola, el informador de cancha de CHV, Claudio Bustíos, intentó relatar lo que pasó con un irritable Sánchez, quien intentó ir hacia adelante, pero los jóvenes sucumbieron en Quito.

“Mano en la cadera, pensando que no Alexis y sus compañeros no han hecho un buen tiempo. El Niño Maravilla no está del mejor humor”, dijo Bustíos.

Finalmente, Aravena y Loyola dejaron el campo de juego en el 53′. ¿Tenía razón Alexis?