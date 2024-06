Este viernes debuta la Selección Chilena en la Copa América 2024 y lo hará ante Perú, por el Grupo A en Arlington, Texas. Y en el medio hay gran expectación por lo que pueda hacer en el torneo el equipo dirigido por Ricardo Gareca.

En la previa del estreno de La Roja, conversó con BOLAVIP el experimentado entrenador nacional Raúl Toro, quien miró con cautela al rival de turno y además analizó al siguiente contrincante que tendrá Chile: Argentina, que viene de vencer por 2-0 a Canadá en el estreno.

“En estos partidos nadie es favorito. Vi el partido de Argentina y en qué estuvo que Canadá si hubiese tenido un poquito más de tranquilidad, le hace un par de pepas a Argentina. Siendo que yo encontré a Canadá un equipo extremadamente inocente, salvo uno o dos jugadores. Hay que tener mucha precaución y jugar el mejor partido”, comenzó diciendo.

Seguido, Toro hizo hincapié en la importancia histórica que tiene el choque entre La Roja y los del Rímac, duelo que se conoce como el Clásico del Pácífico.

“Lo van a jugar, porque esta cuestión es un clásico. No olvidemos que este partido de Chile con Perú siempre ha sido un clásico y siempre se toma de otra forma. Esperar no más que ganemos y quedemos bien puestos, porque después nos toca Argentina. Yo creo que a Argentina, Chile le va a hacer la gracia”, lanzó el ex DT de Audax Italiano.

Raúl Toro y sus preferencias en la Selección Chilena

Respecto al partido de esta jornada, Raúl Toro dio su parecer respecto al equipo titular que parará Gareca, donde echa de menos al defensa argentino nacionalizado chileno Matías Catalán.

“Yo lo único que hubiese querido, que hubiese estado Catalán. Lo vi muy bien el otro día (en el amistoso contra Paraguay), para mí fue el mejor de Chile, fue el mejor defensa ese día. Este partido y sobre todo contra Argentina, se la van a jugar todas. Yo a Catalán no lo hubiese sacado”, indicó.

Matías Catalán fue de las grandes figuras en la goleada por 3-0 de Chile ante Paraguay en su último partido amistoso. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

En la misma línea, apostó por la titularidad de Diego Valdés sobre Darío Osorio en el ataque nacional.

“Yo quería a Valdés. Porque no nos olvidemos que Osorio viene saliendo de una lesión y eso pesa. Osorio tiene miles de oportunidades y hay que aprovechar lo que está haciendo este cabro Valdés”, completó.

¿A qué hora es el partido de Chile vs Perú?

Este viernes 21 de junio se enfrentarán Chile y Perú desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos. Este partido será transmitido a través de Canal 13, Chilevisión y DSports.