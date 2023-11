Chile aseguró medalla luego de vencer a Estados Unidos por la cuenta mínima y ahora intentará ir por el oro, donde deberá enfrentar a Brasil o México, los que deben jugar la otra semifinal.

Bolavip conversa con Raúl Toro, el que aclara que está feliz por lo hecho por la selección chilena, pero igualmente repasa un poco a la ofensiva nacional.

“El triunfo fue extraordinario, si Estados Unidos tiene buen equipo y vi varias figuras tuvo Chile, para mi toda la defensa, un 7 todos. Que bien la dupla Zaldivia con Villagra, y los laterales, impasables los cuatro”, asegura.

Agregando que “el volante de contención Canales, no luce, pero pucha que quita, es tranquilo, presencia”.

Raúl Toro aplaude a la defensa de Chile, pero critica el nivel de Damián Pizarro.

Según el estratega nacional donde Chile tiene ripios es en ofensiva, y apunta a un sólo hombre: Damián Pizarro.

“Adelante es el problema, no entiendo al entrenador, es como que no le gustan los jugadores buenos para la pelota, para el fútbol. No puede sacar a Aravena, el cambio era por Pizarro, pierde todas las pelotas, todas las jugadas malas, él tiene potencia, fuerza, pero para jugar al fútbol debe tener calma”, dispara.

Toro se detiene en la última jugada de gol que tuvo Pizarro en el partido, donde remató sin destino. “Él busca no tener ángulo, le falta mucho, no hay más”, cerró.