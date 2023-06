Fabián Estay explica sus dichos contra Eduardo Berizzo de que es ciego y sordo: "No sé por qué no le tiene confianza a Víctor Dávila"

Víctor Dávila fue amo y señor de la Concachampions con el León. El chileno fue clave en el torneo para el León y se ganó el MVP como el más valioso de la escuadra de Nicolás Larcamón. Ahí, Fabián Estay con brutal honestidad le mando un recado directo a Eduardo Berizzo en la Selección Chilena por la situación del goleador nacional en suelo azteca.

“Jugaste muy bien, hiciste un gran encuentro y ahora vas a la Selección. Lamentablemente, tenemos un ciego y sordo que no te pone”, dijo Estay sin pelos en la lengua. Ahora, el Fabi dialogó con Bolavip Chile sobre el por qué dijo esas palabras, aunque tampoco reculó mucho en su discurso.

Estay siente que Berizzo es timorato a la hora de confiar en uno de los futbolistas con mejor presente en el extranjero. “Es un chico joven, que viene bien y en un gran nivel. No sé por qué Berizzo no le tiene confianza a Víctor, para mí ese es el tema”, explicó.

Además, el Fabi detalla lo que pasó en la transmisión con la situación de Dávila y Berizzo. “Se me salió en el momento. La vez anterior llamaron a Víctor y él y no tuvo minutos. Él está viviendo un momento muy importante en su carrera y eso se viene extendiendo hace un par de años”, agregó.

Víctor Dávila llega en un gran momento a la Selección Chilena tras su paso por México en el León y ser el mejor de la Concachampions (Getty Images)

Estay está al tanto del gran nivel mostrado por Dávila, que está a la altura de lo mostrado en el Necaxa y que en León, gracias a Nicolás Larcamón, sacó a flote lo mejor de su juego. El ex volante de Chile cree que estas condiciones sí pueden servirle a Berizzo para tener nuevas ideas en su juego en la Fecha FIFA:

“Por algo le dieron el premio al mejor jugador del torneo. Eso se me salió delante de todos, que estaba ciego y sordo porque no lo veía entrenar, no le tenía confianza. Dávila hizo un torneo espectacular y el torneo que hizo fue determinante. El sí tiene que estar en la Selección por lo que está mostrando”, añadió Estay.