Fernando Agustín Tapia anticipa que Eduardo Berizzo no va a llamar a Claudio Bravo: "El 1 seguirá siendo Brayan Cortés y no llamarán a Cristóbal Campos"

Cada vez falta menos para que la selección chilena vuelva a competir en las Eliminatorias Sudamericanas donde no comenzó bien, cosechando apenas un punto en sus duelos ante Uruguay y Colombia.

Algo que se filtró hace poco fue que Eduardo Berizzo habría reservado al arquero que milita en el Betis, Claudio Bravo, sin embargo, según el periodista de Radio Pauta, Fernando Tapia, en definitiva el golero no será considerado para la doble fecha.

“Respecto de la selección adulta, para los partidos clasificatorios contra Perú y Venezuela, se va a repetir una convocatoria amplia de 45 nombres, incluso, me dicen, que pueden ser hasta 50“, comenzó diciendo el periodista.

Para luego echar abajo las expectativas. “Confirmado que fue reservado el nombre de Claudio Bravo, el portero del Betis que lleva tres partidos atajando. Es una gestión administrativa. Pero me confirma, a su vez, que no lo va llamar. Claudio Bravo no será convocado para la fecha doble”, aseguró.

Fernando Tapia anticipa el futuro del arco de la selección chilena

Además, Fernando Tapia indicó quién seguirá siendo el arquero titular de la selección chilena.

“El número uno de Chile seguirá siendo Brayan Cortés, el dos Gabriel Arias y el tres, lo más probable, un arquero joven, Tomás Ahumada de Audax Italiano. Sale Campos porque perdió el arco en Universidad de Chile”, cerró.

Lo que viene para Chile

La Roja vuelve a ver acción el 12 de octubre cuando reciba a Perú en el Estadio Monumental para 5 días después visitar a Venezuela en tierras llaneras.