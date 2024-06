La Selección Chilena no inició de muy buena forma lo que fue su expedición dentro de la Copa América 2024, en la que ‘La Roja’ complicó su destino dentro de esta competición tras igualar sin tantos ante Perú en su debut y ahora tendrá que buscar sumar puntos ante Argentina para mantener latente su sueño de avanzar a la próxima ronda.

A lo que fue este partido, el entrenador de Coquimbo Unido, Fernando Díaz analizó este encuentro en el programa ‘Reyes de Copas’ en Radio Cooperativa e indicó de la gran falencia que tuvo Chile en este compromiso, en la que extrañó un jugador diferente dentro del mediocampo.

“En el segundo tiempo a mí me parecía que abrir la cancha era lo que se necesitaba, se hizo en el partido. Todo el partido fue acumular gente en el medio, Perú no tiene transiciones rápidas, no tiene el ida y vuelta rápido, de hecho las dos-tres veces que Chile llegó es porque les robaron la pelota en el sector ofensivo de ellos y Chile llegó con espacios”, comenzó señalando Díaz.

Tras su primera línea de comentarios, el ‘Nano’ nombró con nombre y apellido el jugador que extrañó dentro de la Selección Chilena, en la que siente que un elemento como lo es Arturo Vidal pudo haber andado de muy buena forma en lo que son esta clases de partidos.

Vidal no está presente en La Roja | Foto: Photosport

“Y en eso eché de menos en el primer tiempo y en el segundo a Arturo Vidal, que eso lo hace perfecto, además bien sabemos que este tipo de partidos hay una categoría, cuando el partido está cerrado, uno echa de menos a alguien que te pueda desequilibrar”, esgrimió.

Finalmente, Díaz remarca que extrañó la presencia de un jugador que pudiera imponer su presencia dentro del mediocampo, en la que siente que Arturo Vidal podría haber cumplido aquella labor de manera perfecta, imponiendo sus términos defensivos y ofensivos en favor de ‘La Roja’.

“Uno piensa en Alexis en su capacidad de driblar, pero en el sector medio que estaba tan enredado no había salida con Marcelino Núñez y después con Echeverría, si uno echa de menos un jugador que tuviera un box to box que no como antes y si que tenga la capacidad de llegar como delantero y hacer superioridad numérica cuando necesitábamos desequilibrar la defensa rival, yo eché de menos a Arturo”, concluyó.