Un volante del combinado peruano le dijo adiós al certamen y no jugará ante Chile. Ambos países se enfrentarán en la primera fecha.

Figura de Perú renuncia a la Copa América 2024 por insólito motivo y no jugará ante La Roja

La Roja recibió una importante noticia en la antesala de su debut en la Copa América 2024. Ante la sorpresa de todos, una figura de Perú decidió marginarse de la convocatoria para el certamen internacional. ¿La razón? Un motivo inusual para no representar a un país.

A través de redes sociales, Renato Tapia se bajó de la nómina de Perú para jugar la Copa América. El volante de 28 años reveló su temor a posibles lesiones en pleno período de fichajes, lo que sería perjudicial para su futuro. Finaliza contrato el 30 de junio con Celta de Vigo, por lo que quedará sin club en pleno torneo.

“Como es de público conocimiento, el contrato con mi club vence el 30 de junio, y el periodo de transferencias internacionales es entre los meses de julio y agosto. Participar de los entrenamientos y partidos, bajo ese contexto, me significa un altísimo riesgo para mi futuro profesional y personal”, aseveró en un comunicado.

En dicha línea, culpó a la Federación de Fútbol de Perú por lo ocurrido. “Hoy era el día límite para una solución formal y oficial, no recibí ninguna garantía como se me había ofrecido previo al partido contra Paraguay. Es por esta razón que me veo en la obligación de tomar esta difícil decisión”, agregó.

Renato Tapia se bajó de la Copa América 2024 y no estará ante La Roja.

La Roja debutará ante Perú

Una baja que seguramente acomplejará a Jorge Fosatti y que le alivianará la carga a Ricardo Gareca. El DT de La Roja lo conoce de cerca (también lo dirigió) y seguramente tendrá que mover la pizarra ante su ausencia. De seguro, ya tenía un plan para frenarlo en el mediocampo.

¿El combinado peruano tiene más problemas? Christian Cueva y Bryan Reyna sufren complicaciones físicas. No estuvieron en el amistoso ante Paraguay y tampoco estarán ante El Salvador (14/06), pero todo indica que llegarán en óptimas condiciones al duelo contra Chile.

Cuándo juegan

El partido entre Chile y Perú se jugará el viernes 21 de junio. El duelo, válido por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa América 2024, será desde las 20:00 horas en el AT&T Stadium.