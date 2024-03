Ricardo Gareca sigue siendo tema en Perú por su arribo a la selección chilena. Es que nadie imaginaba en el país vecino que el “Tigre” pasaría por alto la rivalidad para asumir en la Roja.

Situación que hasta ha provocado la molestia de los hinchas e incluso referentes en las comunicaciones han catalogado de traición lo realizado por el técnico trasandino. Por lo mismo, el referente de la selección de Perú, Renato Tapia, decidió abordar el tema y quitarle todo tipo de dramatismo que ha asumido en los últimos meses.

“La verdad que no es especial para nada. Como lo he dicho, es su decisión. La tomó. De repente sintió que era lo mejor para su carrera y para lo que él quería. Se toma como tal, como profesionales”, aseguró el jugador del Celta de Vigo a Diario Depor.

El mundialista en Rusia 2018 además profundizó en que se debe dejar de lado dicha rivalidad entre ambos país. “Es un tema que es un poco más lo que es el trabajo y no lo que siente por el Perú. De repente debe seguir sintiendo lo mismo, aunque muchos digan que si sientes algo por el Perú no puedes trabajar por Chile. Pero bueno, al final es un tema de trabajo”, agregó.

Gareca ya piensa en su debut por la Roja en marzo

Para Tapia no hay ningún tipo de conflicto con Gareca y hasta prometió saludarlo cuando se enfrenten en la Copa América 2024. “Lo saludaré, supongo. No tendría por qué no, la verdad. No solamente a él, al comando técnico también. A Néstor (Bonillo) y al ‘Bocha’ (Sergio Santín), entre otros más“, cerró.

La primera nómina de Gareca

El Tigre ya se mentaliza en los partidos del 22 y 26 de marzo ante Albania y Francia respectivamente. Por lo mismo este viernes 8 de marzo entregará oficialmente su primera nómina.

Según indicaron desde la ANFP, la presentación será a eso de las 13:00 horas donde Ricardo Gareca nombrará a los jugadores elegidos para la fecha FIFA de marzo. Además habrá espacio para contestar las preguntas de la prensa.