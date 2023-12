Empezó la cuenta regresiva para la Copa América 2024. El torneo a disputarse en Estados Unidos ya definió los grupos y Chile será nuevamente protagonista.

Pese a no tener entrenador y estar lejos de la zona de clasificación al próximo mundial, la selección chilena salió beneficiada -al menos en el papel- en el desarrollo del fixture. Esto porque estará ante un viejo conocido como Argentina, Perú y el ganador de la llave de Trinidad y Tobago versus Canadá.

Lo que ilusionó a los hinchas del equipo de todos tuvo relación con que se repite el escenario donde se consiguió el Bicampeonato y que marcó el despegue definitivo de la ‘generación dorada’. Por lo que sería la ocasión perfecta para el renacer de una camada de jugadores que buscan la gloria.

Estos son los grupos de la Copa América 2024.

El fixture de Chile en la Copa América 2024

Chile debuta el viernes 21 de junio en el AT&T Stadium en Texas. Recinto que tiene capacidad para 80 mil personas.

Luego el martes 25 de junio se mide ante Argentina, el actual campeón del mundo y de la Copa América. El partido se disputará en el Metlife Stadium en New Jersey y que podrá recibir a 82.500 espectadores.

Justamente el mismo recinto donde Juan Antonio Pizzi en la banca se logró la Copa Centenario en 2016. Lo que además significó el retiro de Lionel Messi. “Ya está. Lo he intentado todo pero no se me da”, fueron parte d ellas palabras del ’10’ que meses más tarde retornó a la albiceleste.

La fase de grupos cierra con el ganador de la llave entre Canada y Trinidad de Tobago. Este duelo esta fijado para el 29 de junio en el Exploria Stadium en Florida con capacidad para 25.500 personas.

De avanzar de fase jugará contra el primero o segundo del grupo B que integra México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. Lo que podría ser el 4 o 5 de julio.

Las semifinales están programadas entre 9 y 10 de julio. Mientras que la final será en el Hard Rock Stadium el 14 de julio.