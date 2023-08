Eduardo Berizzo dio a conocer la nómina de la selección chilena que jugará en el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 y donde destaca la ausencia del capitán histórico Claudio Bravo.

Bolavip conversa con Julio Rodríguez, formador de arqueros y que reconoce de entrada su disconformidad con la decisión del estratega de no contar con su eterno dirigido.

“Yo pienso que sí debió ser considerado, es arquero del Betis y estamos desconociendo que aún juega en Europa donde el nivel es mucho más grande, futbolísticamente hablando aún es el arquero que más cualidades tiene para atajar en la Roja”, avisa de entrada.

Igualmente Rodríguez agrega que “creo que para Claudio es importante estar en la selección chilena, pero a estas alturas de la vida no es algo trascendental, cuando él siente que no se le aprecia, debe sentirse más cómodo no estando no más”.

Julio Rodríguez afirma que ningún arquero en Chile está a la altura de Claudio Bravo (Photosport)

Julio Rodríguez: “No hay reemplazo para Claudio Bravo en Chile”

El preparador de arqueros asegura que más allá de la ausencia o no del portero del Betis, en Chile nadie juega como él, y critica derechamente al que aparece como su sucesor: Gabriel Arias.

“No hay reemplazantes del nivel de Bravo, son arqueros de reacción, no les interesa construir el juego desde el fondo, en Chile no encontramos aún el que supla a Claudio, aún no aparece”, asegura.

Y en esa línea analiza a los nominados por Berizzo. “A Arias no lo veo jugar hace tiempo, me acuerdo de su Copa América y me quedé con esa imagen, un arquero con condiciones, pero es muy básico, se nota mucho la diferencia con Bravo”, dispara.

Respecto a otro que aparece con posibilidades de ser titular, Julio Rodríguez es mucho más benevolente.

“Brayan Cortés tuvo un problema de disciplina y por eso no ha jugado tanto en Colo Colo, si no sería número puesto, él ha jugado buenos partidos con la Selección, me acuerdo uno ante Bolivia en La Paz, donde fue fundamental”, cerró.