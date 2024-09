Ricardo Gareca y la Selección Chilena no tienen margen de error y hoy día deben dejar los tres puntos en casa si quieren seguir soñando con llegar al próximo mundial de la FIFA a desarrollarse en Estados Unidos, Canadá y México el 2026.

Si bien a la llegada del Tigre a La Roja hubo un entusiasmo por cómo jugó el equipo, rápidamente eso quedó en el olvido después de la Copa América de Estados Unidos 2024 y el reciente partido ante Argentina en Buenos Aires.

Gareca está apremiado en La Roja. | Foto: Photosport

“Yo no le pido milagros a Gareca, pero sí le pido que le de un salto y un plus a este equipo en la medida de lo posible. Apostemos con una selección joven porque no es un tema que no hacemos goles, no hay ocasiones de gol”, analizó Francisco Sagredo en ESPN Chile.

El periodista y conductor hace dura advertencia al Tigre y trae a colación a un ex DT de La Roja: “Contra Perú en Copa América llegaste una vez y si no es por Bravo pierdes el partido. No quiero sacar a Gareca, pero espero que no entre nunca en el modo Reinaldo Rueda de decir ‘no hay recambio, no hay jugadores’”, sumó.

En el cierre, revela cuáles son sus aspiraciones con esta Selección Chilena y dice que “Aspiro que este equipo le gane a Perú en Copa América, no pasó. Espero que este equipo le gane a Canadá, fue un accidente y no pasó. Aspiro que ahora se le pueda ganar a Bolivia en casa”, remató.

Chile vs. Bolivia, día y hora

A las 6 de la tarde de este martes 10 de septiembre, la Selección Chilena saltará a la cancha del Estadio Nacional para recibir la visita de Bolivia, compromiso válido por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.