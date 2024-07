Si bien han pasado algunos días de la dura eliminación de la Selección Chilena de la Copa América 2024, lo cierto es que siguen las repercusiones por el criticado arbitraje del colombiano Wilmar Roldán en la igualdad sin goles ante Canadá.

Y es que los errores arbitrales del colombiano fueron notorias, lo que ha hecho que el hincha nacional se desquite con él en redes sociales y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) eleve a la Conmebol un reclamo formal por las determinaciones del juez central.

Han sido tantos los comentarios negativos hacia Roldán en Instagram, lo al árbitro internacional lo llevó derechamente a cerrar su cuenta personal de Instagram.

FERNANDO SOLABARRIETA NO TIENE PIEDAD TRAS LA ELIMINACIÓN DE CHILE

Fue en el programa Marca Personal de Radio La Metro FM que el famoso periodista y relator Fernando Solabarrieta se mostró ofuscado por las decisiones del referí cafetero.

“Para mí gusto lo que sucedió el sábado fue robo a mano armada”, partió diciendo el reconocido comentarista deportivo.

Roldán se ganó el repudio de los hinchas nacionales | FOTO: Jose Miguel Melgarejo/Mexsport/Photosport

“La primera jugada de Echeverría es incomprensible porque para eso está el VAR. Hay una agresión tremenda, evidente. No entiendo por qué el VAR no llama al árbitro, eso es inexplicable. ¿Alguien cree que no vieron el codazo o antebrazo a Echeverría? A mí no me gusta el VAR, lo odio”, agregó.

“Lo otro es más fino. Todos los jugadores canadienses con amarilla no recibieron la segunda e hicieron todos fouls posteriores. El único jugador que recibió la segunda amarilla es Gabriel Suazo, y es dudosa”, remató.

¿Cuándo vuelve a jugar Chile?

El siguiente partido de Chile será ante Argentina por las Eliminatorias Sudamericanas. Se disputará el 5 de septiembre en horario y estadio por definir.