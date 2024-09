El ex jugador de La Roja y Colo Colo analiza los dichos del King sobre Gareca y aporta un interesante punto de vista.

La Selección Chilena sufrió una de las peores vergüenzas de su historia al caer contra su similar de Bolivia por 1-2 en el Estadio Nacional, duelo válido por la Fecha 8 de las Clasificatorias hacia el Mundial de Norteamérica 2026.

En pleno partido, Arturo Vidal prendió transmisión y disparó con todo contra Ricardo Gareca. Las palabras del King no pasaron desapercibidas y encontraron un aliado en Gabriel ‘Coca’ Mendoza, ex seleccionado chileno y campeón de América con Colo Colo.

“Yo creo que Arturo dijo lo que todos pensamos, no sé por qué se crítica lo que dijo Vidal si es lo que piensan los chilenos y deben creer los jugadores. Son fuertes, pero constructivas que vienen de un tipo que tiene liderazgo y la autoridad para decir lo que él quiera”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Gareca se llena de críticas en La Roja. | Foto: Photosport

El Coca cree que el Tigre va a recular en el combinado nacional, diciendo que “Gareca es muy inteligente y hay que darle tiempo. Se dio cuenta que de ahora en adelante tiene que llamar a los que son referentes y puedan ser un aporte en el camarín. Yo creo que va tomar conciencia de que realmente le falta peso a esta selección”.

“Si es testarudo, le seguirá yendo como le está yendo y nos vamos a quedar afuera de un nuevo mundial”, advirtió si es que no cambia sus formas de cara a los partidos que se le avecinan a La Roja.

En el cierre, tuvo comentarios para la criticada acción de reemplazar a Ben Brereton en el primer tiempo: “Yo estando dentro de la cancha o afuera, lo mató. Si no te gusta, no lo pongas. Si no te convence, pon a otro, porque lo que hizo fue una falta de respeto para el jugador que ni siquiera estaba siendo el peor de la cancha”, remató.

Lo que viene para La Roja

La Roja tendrá un breve descanso y en octubre se volverá a juntar para enfrentar a Brasil en el Estadio Nacional y luego visitar a Colombia en la calurosa ciudad de Barranquilla.