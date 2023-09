Manuel de Tezanos propuso a Patricio Rubio como alternativa para la Selección Chilena. El periodista en su canal de Youtube, Balong, argumentó que el futbolista contaba con goles en Copa Libertadores, Copa Sudamericana.

“Hoy día pensaba, se rieron de mí cuando lo dije. Pato Rubio podrá estar un poco excedido de peso ¿Quién no? Pero hue… juega Copa Sudamericana, Libertadores y hace goles. Le hace goles a equipos importantes con su oficio. Pero no tenemos nada ni cercano a eso”, expresó el comunicador.

Juan Cristóbal Guarello se refirió a la idea que propuso Manoel. “Ayer escuché a Manuel de Tezanos y no es una burla a Manuel de Tezanos, porque en el fondo entiendo la lógica. Pato Rubio decía ‘¿Por qué Pato Rubio no está en la Selección? Si hace goles’. Si en Chile cualquier jugador chileno que haga goles, puede estar en la Selección”, dijo en La Hora de King Kong.

Guarello piensa que futbolista de Cobresal podría participar de La Roja

El periodista entrega su visión de por qué el DT no llama a algunos futbolistas del medio local y suma otro posible nombre. “Al final Berizzo no los nomina, porque se vería mal nominar a ciertos nombres, como el Leo Valencia”.

Juan Cristóbal Guarello considera que Leonardo Valencia podría estar en la Selección Chilena (Foto: Photosport)

Guarello aseguró que el jugador de Cobresal podría participar de La Roja.“El Leo Valencia en esta actualidad perfectamente podría estar en esta selección ¿Por qué no? Si juega Osorio que prácticamente no ha tocado la pelota en el primer semestre ¿Por qué no? Esa es la verdad”.

¿Cuándo juega la Selección Chilena ante Colombia?

La Roja enfrentará a Colombia este martes 12 de septiembres a las 21:30 en el estadio Monumental. El equipo de Eduardo Berizzo necesita reponerse de la caída por 3-1 ante Uruguay en el estadio Centenario.