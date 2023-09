La Selección Chilena cayó por 3-1 ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo en el inicio de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. Juan Cristóbal Guarello analizó la derrota de La Roja resaltando la distancia futbolística que existe entre ambas selecciones.

“Hay diferencias, primero de jerarquía. Nosotros teníamos de lateral derecho a un jugador que está en el colista del fútbol belga. Teníamos al arquero que no es siempre titular en Colo Colo, a Medel que sí juega en el fútbol brasileño, pero en uno de los equipos que está atrás en la tabla, Maripán que juega en un buen equipo, francés pero no es siempre titular, Suazo juega en un equipo correcto de Francia. Alexander Aravena en Universidad Católica, liga local”, expresó el periodista en el inicio de su análisis en La Hora de King Kong.

“Aránguiz en Inter de Porto Alegre, sí un buen jugador, pero con las limitaciones que tiene a sus 34 años volviendo de la lesión. Pulgar en el Flamengo, pero debería estar en Europa, retrocedió en su carrera. Ben Brereton no ha podido ser titular en el Villarreal”, agregó.

El comentarista aseguró que sólo nos podíamos aferrar a un milagro de La Roja en Montevideo. “Marcelino Núñez, reserva en el Norwich y Valdés que anda bien en el América, pero todos saben que el fútbol mexicano es un universo paralelo. Entonces, no tenemos la jerarquía para pensar en obtener un buen resultado en Uruguay que no sea un milagro”.

“Chile no podía cometer ningún error para poder aspirar a traerse un punto y resulta que en los tres goles hay fallas clamorosas, en el primero de Aravena, en el segundo de Mehssatou y en el tercero de Pulgar. Chile no tiene profundidad, no hace daño, no es un equipo agresivo, profundo, que ataque y con poder de juego. El gol llegó buena habilitación de Marcelino, buen cabezazo de Valdés y Vidal siempre ahí”.

Guarello no ve jerarquía, velocidad, biotipo, envergadura física y edad en la Selección Chilena

Para el periodista la diferencia es más que el marcador de 3-1. “¿Hay dos goles de diferencia con Uruguay? No, más de dos goles. Hoy tuvimos tres goles de Uruguay y cuatro tapadas de Brayan Cortés, además de dos que pasaron muy cerca”.

“No tenemos la jerarquía, la velocidad, el biotipo y la envergadura física, tampoco tenemos la edad, es un equipo viejo Chile. Entonces claro muy difícil si es que no hacías un partido perfecto, un reloj suizo donde no fallara una sola pieza, pudiera salvar un resultado. Pero esto no fue así, rápidamente mostraron las grietas, por el lado de Maripán y Suazo, Chile por momentos fue un colador”, añadió.

La Roja no pudo en el estadio Centenario de Montevideo (Foto: Photosport)

Guarello considera que el resultado termina siendo algo benevolente con la Selección Chilena. “De repente hay análisis que son profundos, que van hacia el partido en su totalidad y hay sensaciones. Al descontar vidal y entró bien, entró ganoso, empujó, incluso tuvo otro remate al cuerpo del arquero uruguayo Rochet, queda la sensación de que Chile no termina tan mal, pero Uruguay había sacado el pie del acelerador, había bajado la intensidad de su juego, entonces el resultado no hay mucho que alegarle, incluso es hasta generoso con Chile el 3-1, no nos fue tan mal el partido en un momento estaba para 5-0, bajo un poco uruguay, Chile hizo el descuento y maquilla”.