Guarello comenta acción de jugador de la Selección Chilena: “Más buena gente no se puede ser”

Chile recibirá a Bolivia este martes a las 18:00 en el Estadio Nacional por la octava fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a la Copa del Mundo. La venta de entradas para el encuentro ha ido lenta y Ben Brereton realizó un llamado.

“Hola a todas y todos. Este martes nos jugamos una final ante Bolivia y necesitamos de tu apoyo más que nunca. Nos vemos en el Estadio Nacional porque el martes jugamos todos”, expresó el delantero a través de su cuenta de Instagram.

Juan Cristóbal Guarello reaccionó a lo que subió el jugador del Southampton a reds sociales. “Ben Brereton es tan buena gente, es tan buena gente Ben, que hizo una publicación”, dijo de entrada en La Hora de King Kong sobre la acción.

El Premio Nacional de Periodismo Deportivo resaltó un aspecto de lo que compartió el futbolista: “Lo mejor de la publicación de Ben pidiendo que la gente vaya al estadio y acompañe a la selección, toda la buena onda, el hue… que es el quinto cambio, que lo tienen para el loly, que Gareca, no sé cualquier delantero está antes que él, hace la publicación en un equipo donde ni siquiera él está en la formación. Imagínate que es buena gente. Es tan buena gente que pone donde él no sale, porque no tiene dónde salir”.

El mensaje de Ben Brereton en sus redes sociales

Guarello piensa que no todos actuarían de la misma forma: “¿Qué hace el embarao? Pone una foto suya y este es buena gente, pone una foto una selección donde no sale él, p… el hue… que es buena gente”.

El comentarista volvió a resaltar al futbolista de 24 años por su publicación: “Ahí está Ben, más buena gente no se puede ser”.