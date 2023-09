Juan Cristóbal Guarello analiza el empate sin goles de la Selección Chilena ante Colombia en el estadio Monumental por la segunda fecha de las Eliminatorias a la Copa del Mundo 2026. El periodista pone en la balanza la meteria prima de ambas selecciones.

“Este resultado al no ser un triunfo, al no ganar Chile, evidentemente no conforma, ahora en el contexto de la diferencia de actualidad entre las dos selecciones, una Colombia con un plantel prácticamente completo en Europa y una Selección Chilena con mucho veterano y jugadores de liga local e incluso de equipos chicos de Sudamérica o que no son cantidados a ser campeonato, indicaba una Colombia muy superior”, dice en Deportes en Agricultura

El profesional de las comunicaciones asegura que Eduardo Berizzo llega a octubre para la fecha ante Perú en Santiago y Venezuela en Maturín. “En el final del partido cuando los colombianos tiraron la banca a la cancha. Se notó la diferencia de velocidad, de intensidad ¿Cómo tomamos este resultado? Para mí, Berizzo pasa para la próxima doble fecha porque primero es en octubre, y segundo porque el equiopo para mí el equipo hizo los mejores 45 minutos desde que está Berizzo”.

Guarello continúa con su análisis. “Hay que entender que Colombia fue cauteloso, quiso salir de contragolpe, los laterales estuvieron muy contenidos, los dos centrales siempre en su línea, nunca avanzaron. Claro, le entregó la iniciativa a Chile que tuvo su momento. Me parece que el triunfo 1-0 no hubiese sido un resultado extravagante o desalineado. El 3-1 fue un resultado que no se correspondía con lo que habíamos visto en la cancha en Montevideo. Chile hizo ese margen más como para llevarse el triunfo, pero no se le dio simplemente. Hubo un gol bien anulado, no vamos a venir a lloriquear, ese gol el VAR en los offside no hay discusión”.

El periodista considera que La Roja avanza, pero hay situaciones que le preocupan. “Chile avanzó, evolucionó, pero hay cosas para preocuparse. Este Alexis en Italia no va a jugar. No va ir a la banca de aquí a un rato. Supongo que para el partido con Perú acá vamos a ver a otro Alexis. Vidal jugó el segundo timpo de sobra, no tendría que haber entrado. Sabemos la fragilidad que está en la rodilla, se resintió en el calentamiento”.

Los jugadores que gana la Selección Chilena en su partido ante Colombia

Juan Cristóbal Guarello siente que La Roja tiene un lateral derecho en Matías Catalán “Chile encuentra lateral derecho, encuentra que tiene que jugar con dos volantes de marcar. Alguno dice que Chile no puede aguantar al final. Entiendan, Chile no tiene más que esto. Se pudo haber ganado, pero Chile no tiene mucho más que esto. Ben corrió toda la cancha, deberían no haberlo hecho correr tanto para que fuera más decisivo en el área rival, aún así generó las dos más claras del aprtido. Suazo no subió y su orden era no subir, porque te iba a pasar lo mismo que en Montevideo, gran trabajo de Catalán con Díaz, lo anula y lo terminan sacando”.

“El discurso grandilocuente, de que hay que ganar a toda costa, ese fácil. También hay que ver con que se cuenta. No sé cuánto mejor puede jugar con estos jugadores ¿Cuánto mejor puede jugar? Con Alexis competitivo este equipo tiene que mejorar, Vidal está jugando a lo que está jugando en la actualidad, Aránguiz entra y no es relevante, Medel deja preguntas porque Colombia por los costados y ganó poquitas, me parece que Maripán hizo más trabajo en los cierres”, complementa.

Juan Cristóbal Guarello subraya que Rodrigo Echeverría debe ser titular en el próximo partido de Eliminatorias. “El equipo zafó, la peleó, tuvo actitud, este Valdés sí le sirve a la selección. Me parece que Catalán le sirve mucho a la Selección, que Echeverría es un hombre que merece estar en la cancha contra Perú, creo que Suazo simplemente para marcar pierde gran parte de sus capacidades, pero también hay que entender que después si nos hacen el gol, porque Suazo se fue a atacar, otra vez Chile se regala”.

Juan Cristóbal Guarello asegura que Rodrigo Echeverría debe jugar ante Perú (Foto: Photosport)

El periodista cierra con una reflexión. “¿Estamos conformes? No, si Chile no ganó ¿Estamos desolados?Porque Chile no perdió. Estamos ahí, como es el fútbol. Dentro de la pobreza, porque el fútbol chileno ya no es franciscano, es mendicante. El fútbol chileno vive de pesitos, de centativos para poder sobrevivir”.