Una verdadera polémica es la que se vive en Uruguay en pleno proceso de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, la que tiene como protagonista al delantero Luis Suárez y el entrenador argentino Marcelo Bielsa.

Y es que tras el retiro del “Pistolero” de la Celeste, el ex delantero del FC Barcelona desclasificó detalles de la interna del camarín charrúa, en los cuales dio cuenta de malos tratos del “Loco” hacia sus ex compañeros.

Esto generó una ola de comentarios de distintas partes de Sudamérica y del mundo donde el experimentado adiestrador trasandino ha podido dirigir.

Nico Peric recuerda una fea actitud de Marcelo Bielsa en su paso por la Selección Chilena

Uno que se sumó a las palabras de Francisco Sagredo, Lucho Suárez y Pedro Carcuro fue Nicolás Peric, ex guardameta nacional, quien en el programa Pauta de Juego de Radio Pauta reveló un horrible episodio de Bielsa en su estadía en Chile.

“Yo conozco a las tías de Juan Pinto Durán cuando era Sub 17 y llegaba cagado de hambre y me decían: mi niñito, ¿tiene hambre?, venga para acá y cómase un pancito o tómese una leche o un café”, partió diciendo el ex portero del Equipo de Todos.

“De un día para otro, llega Bielsa y las tías no pueden salir de la cocina y los jugadores no pueden entrar. Todo lo que a nosotros nos acercaba a ellas, se acabó”, agregó.

Finalmente, Peric indicó que “Bielsa culpó a las tías por 700 dólares, 700 dólares. Todos dejaban sus billetera, sus relojes y no se perdió nunca nada. No me gustó ese episodio y fue feo ver a las tías llorando por 700 dólares. Como no almorzaba con los jugadores, almorzaba en la oficina del segundo piso y había que llevarle la comida para allá. Al único que le robaron en Juan Pinto Durán fue a él”.

Los números de Marcelo Bielsa en su paso por Chile

Entre 2007 y 2011 estuvo al frente de la Roja, a la que dirigió en 51 partidos de los cuales ganó 28, empató 8 y perdió 15.