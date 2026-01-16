Durante años, el nombre de Gustavo Quinteros ha sido recurrentemente vinculado a la Selección Chilena, especialmente tras sus exitosos procesos en el fútbol nacional, donde dejó huella tanto en Universidad Católica como en Colo Colo.

Su perfil, conocimiento del medio y capacidad para manejar planteles competitivos lo instalaron como un candidato natural cada vez que La Roja atravesó momentos de incertidumbre.

Sin embargo, pese a los constantes rumores y expectativas, su llegada al combinado criollo nunca se concretó. La ANFP optó por otros caminos, mientras Quinteros continuó desarrollando su carrera en clubes.

Gustavo Quinteros siempre ha sonado como alternativa para dirigir a La Roja | FOTO: Javier Salvo/ Photosport

La razón de Gustavo Quinteros para no dirigir a la Selección Chilena

Hoy, el estratega argentino-boliviano está al mando de Independiente de Avellaneda, uno de los históricos del fútbol argentino, desde donde volvió a referirse a un episodio poco conocido de su relación con el Equipo de Todos.

“Una vez hubo una reunión cuando yo estaba en Colo Colo. La idea de la Federación era que yo, a mitad de año, pasara a la selección y decidí quedarme en Colo Colo”, confesó Quinteros en conversación con TNT Sports.

El técnico de 60 años explicó que su decisión se basó en convicciones profesionales. “Me parece que no se debe abandonar un proceso a mitad de camino. Les dije que a lo mejor podíamos charlar mejor en otra oportunidad”, agregó.

Tras esa negativa, la ANFP terminó optando por Eduardo Berizzo, y desde entonces, según el propio Quinteros, no volvió a existir otro contacto formal con la Federación.

En síntesis…

Gustavo Quinteros reveló que estuvo cerca de asumir la dirección técnica de la Selección Chilena mientras dirigía a Colo Colo, pero rechazó la propuesta por no abandonar su proceso a mitad de camino.