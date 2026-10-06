¿Ha querido renunciar a La Roja? La respuesta de Nicolás Córdova: “Sinceramente…”

El DT descartó tener intenciones de salir del cargo, aunque admitió cansancio. Las críticas y polémicas son pan de cada día.

La situación de Nicolás Córdova en la Selección Chilena es compleja. El entrenador no ha logrado convencer en su interinato y las controversias, tales como la de Marcelino Núñez, despiertan cuestionamientos en su contra.

¿Ha pensando en renunciar al cargo? En conferencia de prensa, el DT de 47 años descartó haber tenido dicha intención de abandonar el puesto. Tampoco lo ha solicitado y se mantiene firme en la banca.

Sin embargo, admitió que hay cansancio. Los resultados están a la vista y las críticas también. Fue ratificado por la ANFP en caso de una derrota en el amistoso contra México.

“La verdad es que no, nunca he tenido esas sensaciones, esas ganas de decir ‘me voy’ o ‘me tienen aburrido’. Sinceramente no es así, nunca he estado en esa situación”, lanzó.

“A veces cansa, es inevitable que canse porque somos seres humanos y sentimos y tenemos gente alrededor que sufre junto a uno. Eso es inevitable”, agregó el estratega.

Nicolás Córdova no piensa en renunciar en la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Córdova se desahoga en la Selección Chilena

Sobre dicha línea, el director técnico profundizó sobre su sentir al mando de La Roja. Tras la gira internacional en Norteamérica, tendrá que alistar la fecha FIFA de noviembre con doble turno contra Colombia.

“Cualquier ser humano que esté expuesto a la crítica cotidiana por A, B, C motivos, claramente tendríamos que ser robots para no sentir nada“, concluyó desde Los Ángeles.