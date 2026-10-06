Nicolás Córdova explica la polémica salida de Marcelino Núñez de La Roja: “No lo eché”

El DT interino de la Selección Chilena descartó haber tenido roces con el jugador del Ipswich Town. Según detalló, fue por motivos personales.

La Selección Chilena tiene una polémica instalada. Luego de una larga espera, Nicolás Córdova aclaró qué conllevó al adiós de Marcelino Núñez a la gira internacional en la fecha FIFA.

¿Qué pasó? En conferencia de prensa, el DT interino fue consultado sobre el jugador del Ipswich Town y descartó haber tenido roces con él. Su repentina salida alude a causas personales.

Si bien se especuló sobre un quiebre con su dirigido, como asimismo entre el mediocampista y Lucas Cepeda, el estratega le bajó el dedo a los rumores. No entregó la razón en específico.

“Aparecieron muchas versiones, pero él por un tema personal tomó la decisión de dejar la convocatoria, yo me enteré el día después del partido con Estados Unidos”, comenzó indicando.

“No tengo mucha más que añadir, porque fue una decisión personal, determinada por motivos que él tendrá que explicar. No tengo yo que explicar decisiones de otras personas”, agregó.

Nicolás Córdova aclaró la polémica de la Selección Chilena. (Imagen: Photosport)

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Nicolás Córdova rompe el silencio en la Selección Chilena

Sobre dicha línea, el director técnico rechazó las teorías que hablan de una confrontación con Marcelino Núñez. Hizo hincapié en este punto: fue una postura escogida netamente por el volante.

“Lo que aparece en el comunicado es la realidad, no hay mucho que agregar. Es una decisión de él, no es que yo lo eché de la selección. No es que yo tuve una discusión con él. Fue una decisión y hay que aceptarlo”, cerró.