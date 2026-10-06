Selección Chilena vs. México: ¿a qué hora y dónde ver por TV el amistoso de La Roja?

El combinado nacional afrontará su último duelo por la fecha FIFA y quiere conseguir un triunfo. Lo hará con una polémica instalada.

La Selección Chilena vuelve a la acción para despedirse de una compleja fecha FIFA. Con dos derrotas en el bolsillo, el equipo de Nicolás Córdova aspira a dejar atrás el mal momento y vencer a México.

Para dicho compromiso, La Roja tiene una polémica instalada: Nicolás Córdova aclaró la salida de Marcelino Núñez. El DT aseguró que el jugador abandonó la concentración por motivos personales.

Por ello, el cuerpo técnico tendrá una pieza menos para intentar superar a su símil azteca. La presión es importante: perder contra Canadá y Estados Unidos le agregó una carga a Chile.

Por su parte, México también quiere enmendar el camino tras su contundente 3-0 en contra versus EE. UU. el pasado 3 de octubre. La escuadra dirigida por Rafael Márquez ya despierta críticas en la prensa local.

Cabe consignar que el último amistoso entre ambas selecciones se disputó el 8 de diciembre de 2021 y terminó 2-2: los goles de la Selección Chilena fueron de Iván Morales y Pablo Parra.

La Selección Chilena enfrentará a México. (Foto: Getty Images)

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¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. México?

Tal duelo está pactado para este martes 6 de octubre. Se desarrollará a partir de las 23:30 horas de Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.

¿Dónde ver por TV a La Roja?

Este encuentro podrá ser visto gratuitamente a través de las diversas plataformas de Mega. Será emitido a costo cero en su señal abierta para TV y también podrá ser sintonizado en su servicio de streaming Mega GO.