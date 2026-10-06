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Selección Chilena vs. México: ¿a qué hora y dónde ver por TV el amistoso de La Roja?

El combinado nacional afrontará su último duelo por la fecha FIFA y quiere conseguir un triunfo. Lo hará con una polémica instalada.

La Selección Chilena se medirá contra México.
© PhotosportLa Selección Chilena se medirá contra México.

La Selección Chilena vuelve a la acción para despedirse de una compleja fecha FIFA. Con dos derrotas en el bolsillo, el equipo de Nicolás Córdova aspira a dejar atrás el mal momento y vencer a México.

Para dicho compromiso, La Roja tiene una polémica instalada: Nicolás Córdova aclaró la salida de Marcelino Núñez. El DT aseguró que el jugador abandonó la concentración por motivos personales.

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Por ello, el cuerpo técnico tendrá una pieza menos para intentar superar a su símil azteca. La presión es importante: perder contra Canadá y Estados Unidos le agregó una carga a Chile.

Por su parte, México también quiere enmendar el camino tras su contundente 3-0 en contra versus EE. UU. el pasado 3 de octubre. La escuadra dirigida por Rafael Márquez ya despierta críticas en la prensa local.

Cabe consignar que el último amistoso entre ambas selecciones se disputó el 8 de diciembre de 2021 y terminó 2-2: los goles de la Selección Chilena fueron de Iván Morales y Pablo Parra.

La Selección Chilena enfrentará a México. (Foto: Getty Images)

La Selección Chilena enfrentará a México. (Foto: Getty Images)

¿Cuándo juega la Selección Chilena vs. México?

Tal duelo está pactado para este martes 6 de octubre. Se desarrollará a partir de las 23:30 horas de Chile en el estadio Los Ángeles Memorial Coliseum.

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¿Dónde ver por TV a La Roja?

Este encuentro podrá ser visto gratuitamente a través de las diversas plataformas de Mega. Será emitido a costo cero en su señal abierta para TV y también podrá ser sintonizado en su servicio de streaming Mega GO.

Martín Aliaga
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