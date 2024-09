Este jueves, la selección chilena visitará a Argentina por la séptima fecha de las Clasificatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del año 2026, en cotejo que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Buenos Aires.

Y fue durante la emisión del programa Deportes en Agricultura de este miércoles, donde se produjo un potente round entre el conductor Francisco Sagredo y el periodista, Cristián Caamaño, mientras hablaban de la previa del cuadro de Ricardo Gareca.

Todo surgió, cuando hablaban sobre el tema de la capitanía en La Roja que recaerá en Mauricio Isla. Fue ahí, cuando Caamaño dio su parecer al respecto sobre lo que es, la supuesta polola del jugador, Alejandra Díaz – tema desmentido por el propio Huaso – provocando el intenso debate.

Revisa el diálogo entre Caamaño y Sagredo

Caamaño: Seré políticamente incorrecto, pero a mi me parece que el capitán de la selección chilena no puede tener de novia a una mujer que está en sitios, digamos, con poca ropa.

Sagredo: Pero, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué te metes en eso? ¿Y qué te importa a ti eso? Te hablo en serio.

Caamaño: No si no me importa nada, pero imagínate en un camarín absolutamente….

Sagredo: Pero para, o sea. Es que realmente creo que te pasaste 17… se te arrancaron los siete enanos.

Caamaño: No, para nada. Yo creo que no. Creo que no puede ser.

Sagredo: O sea hoy día, para definir al capitán de la selección es necesario saber quién es su pareja

Caamaño: Está en un sitio virtual, de estilo Only Fans. Es el capitán de la selección chilena, viejo.

Sagredo: Pero Caamaño, aquí cada uno hace lo que quiere.

Caamaño: Yo digo su mujer, su pareja.

Sagredo: Pero, ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué hablamos de la vida privada?

Caamaño: A mi no me parece, compadre. No me parece que el capitán de la selección chilena esté con una mujer que aparezca en un sitio así.

Sagredo: Es su vida privada.

Caamaño: Pero los pelambres, tu debes cuidar una imagen como capitán de la selección chilena.

Sagredo: Es irrelevante para ese tipo de decisión. Interesa tan poco su vida privada, que yo ni siquiera sabía de lo que estás hablando.

Caamaño: Salió el otro día y me sorprendí cuando vi a la novia. O sea, pasamos de Claudio Bravo….pasamos de Claudio Bravo…

Un debate bastante particular, que desde luego, generó mucha molestia en redes sociales entre quienes manifestaron su postura producto de la opinión del comunicador.

Isla será el capitán de La Roja (Photosport)

¿Cuándo juega Chile?

El siguiente encuentro de la Selección de Chile será ante Argentina. Se disputará el jueves 5 de septiembre, desde las 20:00 horas, en el Estadio Monumental de Núñez.