Universidad de Chile busca delanteros para la temporada 2025. El cuadro azul renovará su ofensiva para la Copa Libertadores y su labor es encontrar un goleador de raza para el certamen internacional.

Ante ello, Tito Awad tiene sus candidatos. No pidió nombres que militen en el extranjero: se conforma con dos atacantes que actúan en el país. Así lo manifestó en conversación con BOLAVIP CHILE.

¿A quiénes pidió el periodista? Uno juega en Magallanes y fue goleador de los azules en tiempos de crisis: Joaquín Larrivey. Tiene 40 años.

“Yo pedí a Larrivey hace dos años, cuando tenía 38 años. Me dijeron que no, porque él quería un contrato por dos años y la U le ofrecía solo por uno. Era renovarle”, comenzó señalando.

Tras ello, agregó: “Es un tipo que se porta bien, un caballero que se mantiene físicamente bien, que parece un cabro de 32 años, pero en fin, no sucedió y él siguió con su campaña extraordinaria”.

Sin embargo, no ve al argentino-chileno solo en ofensiva. Quiere que conforme una dupla ofensiva con otro de los jugadores que llamó la atención este 2024: Rodrigo “Tucu” Contreras de Everton. Tiene 29 años.

“Yo creo que la U no necesita un centrodelantero, necesita dos. Entonces, yo me traigo a Contreras de Everton y me traigo a Larrivey. Y listo, hecho”, reflexionó el reconocido hincha azul.

Lo que necesita Universidad de Chile

¿Por qué esos nombres? Tito Awad no quiere sufrir por la falta de goles para el próximo año. Sabe que en Copa Libertadores se debe tener la puntería fina. Confía en dichos nombres.

“Y tengo dos goleadores pepero absolutos, o sea, que se mueven bien en todo el frente del ataque, que juegan bien por arriba, que no son torpes por abajo”, concluyó.