La selección chilena enfrenta un complejo panorama en las Eliminatorias rumbo al próximo mundial 2026. A la salida de Eduardo Berizzo ahora se suma el incierto rumbo de Alexis Sánchez.

Todo comenzó con los dichos de Jorge Valdivia quien aseguró que el delantero nacido en Tocopilla estaría pensando en el retiro de la Roja. “Está cada vez más cerca de no venir. Ya no es el mismo ‘cabro chico’ que se sentía bien dentro de la cancha. Lo veo más cerca del retiro de la selección”, aseguró el Mago en Radio ADN.

Con 35 años Alexis Sánchez es de los últimos estandartes que quedan de la ‘generación dorada’. Incluso ante Ecuador, ‘AS10’ será el último jugador de dicho equipo disponible en la Roja. Por lo mismo ahora fue un histórico jugador de Chile quien apoyó al jugador a colgar los botines por la selección.

Los cuestionamientos contra Alexis Sánchez venían acumulándose tras su llegada al Inter de Milán. El delantero chileno se perdió gran parte de la pretemporada en Europa.

Alexis Sánchez podría disputar su último partido con la Roja este próximo martes de visita ante Ecuador (Foto: IMAGO/Photosport)

¿Se retira Alexis Sánchez?

El mal momento del futbolista se refleja en el puesto de suplente que ocupa en el equipo italiano. Pero esta irregularidad quedó en evidencia con partido ante Paraguay. El delantero realizó un bajo encuentro con 31 perdidas, 6 de 16 duelos ganados y solo un remate al arto. Para peor concretó solo tres centros y realizó un regate efectivo.

Por lo mismo, Patricio Yáñez lamentó la situación del máximo goleador de Chile y lo apoyó en su decisión de retirarse. “Fue uno de los constructores de la ‘generación dorada’. Estuvo entre los cinco mejores delanteros del mundo. Pero ya no le da no más. No pasa nada. La vela se va apagando y es normal. Marco diferencias y hay partidos emblemáticos. Nos pasó a todos los que estuvimos en una cancha”, aseguró en F90.

Sobre la misma Yáñez indicó que “es una realidad que hay que enfrentarla. Hay que dar vuelta la página y buscar la renovación”.

¿Dónde va a jugar Alexis Sánchez en 2024?

Cabe consignar que en medio de esta fecha de Eliminatorias, Alexis Sánchez reconoció que ya piensa en su futuro como futbolista. En el horizonte asoman las opciones del América de México y Los Ángeles Galaxy en la MLS de Estados Unidos.

El cuadro azteca es el que corre con ventaja ya que tiene una estimación del sueldo para ofrecerle al tocopillano. Monto que llega hasta los tres millones de euros por mes. El contrato de Sánchez con el Inter de Milán termina en junio del 2024.