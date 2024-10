En la Selección Chilena se han vivido momentos de bastante polémica y todo por lo que fue la salida anticipada del jugador de Colo Colo, Carlos Palacios por motivos personales después de la derrota de Chile ante Brasil, situación que ha generado muchas dudas.

Sobre este tema, un histórico de ‘La Roja’ como lo es Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura, en la que se manifestó a esta situación que tiene como principal protagonista al jugador del ‘Cacique’.

“Si él estaba entre la espada y la pared después del partido con Universidad Católica, él no va a la selección, no se presenta, ‘yo no quiero estar en la selección’, perfecto, fuera de este trabajo de Gareca, no está más en las nóminas, eso está claro”, partió señalando Yáñez.

Agregando más sobre esta situación, el ‘Pato’ declara “después el jugador va, dice presente, hace unas declaraciones ahí para la galucha, aparentemente sí, de estar dispuesto y contento de representar a Chile, es un motivo de orgullo vestir ‘La Roja’, eso lo dice justamente en el momento que llega a Juan Pinto Durán”.

La salida de Palacios generó polémica | Foto: Photosport

Yáñez destapa encontrón entre Vargas y Palacios

Ante los distintos rumores que han surgido sobre este tema, el hoy panelista reveló la información que le ha llegado sobre Carlos Palacios por su marginación de ‘La Roja’, en la que habría tenido un fuerte encontrón con Eduardo Vargas.

“Lo que yo digo es que si hubo después del partido, que se pierde con Brasil esa conversación donde Carlos Palacios le comenta a algunos compañeros de selección que no quiere continuar y que se quiere ir, eso quiero saber, porque eso es lo que está dando vuelta”.

“Yo no sé si es cahuín o no sé si es verdad, son situaciones que se están comentando, que son verdades, donde se lo dijo a varios jugadores y esto lo escuchó Eduardo Vargas y lo trató de cagón, eres un cagón, esta es la versión que yo tengo”, apuntó.

Finalmente, Yáñez espera que está situación sea esclarecida más temprano que tarde, en la que no duda de que se haya vivido un tenso momento dentro de la Selección Chilena con la salida de Carlos Palacios.

“Me gustaría saber si va por ahí, si no va por ahí, si estoy equivocado o se fueron a las manos, se agarraron o se pelearon, tuvieron una discusión fuerte, eso es lo que yo quiero saber ahora”, concluyó.