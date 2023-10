Eduardo Berizzo tambalea en la banca de la Selección Chilena después de la desastrosa derrota de La Roja ante Venezuela, rival que lo superó con un claro y contundente 3-0 y que deja a Chile fuera de zona de clasificación al Mundial, por ahora.

El mal resultado conseguido en Maturín, sumado al discreto nivel de juego que muestra el combinado nacional y los resultados obtenidos por Berizzo han llevado a que surjan cuestionamientos y posibles reemplazantes para el ex ayudante de Marcelo Bielsa.

En esa línea, varios ex jugadores y entrenadores han postulado a Gustavo Quinteros como una posible opción para la banca de La Roja, idea que Jaime Vera, histórico de La Roja y los albos, apoya, pero con matices.

“Quinteros lleva tiempo acá, ha dirigido selecciones, es una buena opción. Pero mientras no suceda que Berizzo no siga, son solo especulaciones”, afirmó el ‘Pillo’ en un mano a mano con Bolavip Chile.

¿Quinteros a La Roja? | Foto: Photosport

Vera cree que “Hay que respetar, a mí no me gustaría que me hicieran lo que está pasando. No me gusta que a la primera quieran cambiar todo, los problemas y eso es normal que sucedan estas cosas cuando los resultados no se sostienen”.

Sobre los fundamentos de la inconformidad del medio con el estratega de La Roja, Pillo Vera no se pierde: “Berizzo arrastra algunos resultados negativos previo a las Clasificatorias y yo creo que por eso no están conformes ni contentos”, remató en el cierre.

¿Sigue o no Berizzo? Lo cierto es que Chile no muestra un nivel de juego que llene el paladar del hincha y, como si fuera poco, los resultados no están acompañando a Eduardo Berizzo en su paso por la Selección Chilena.

Esto viene en noviembre

La Roja tiene una nueva oportunidad para cambiar la cara en noviembre cuando reciba a Paraguay en Santiago y visite a Ecuador en la altura de Quito, donde Chile se suele complicar.

Lo que viene para Berizzo

El estratega de La Roja ahora trabajará con la selección Sub 23 de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, en donde comparte zona con México, República Dominicana y Uruguay.